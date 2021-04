Opération Ramadan : La population de Missabougou dispose désormais d’un forage - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Opération Ramadan : La population de Missabougou dispose désormais d’un forage Publié le lundi 19 avril 2021 | mali24

© aBamako.com par AS

Cérémonie d`inauguration d`un forage et don de vivres à Missabougou

Bamako 17 Avriel 2021. Le club de soutien Mahamoudou Napo a procédé à l`inauguration d`un forage et don de vivres aux populations en face du cimetière de Missabougou Tweet

10 millions de FCFA, c’est la valeur d’un forage et des vivres remis aux plus démunis de Missabougou en commune VI du district de Bamako par le Club des Amis de Papa Napo. C’était ce vendredi 16 Avril 2021 au cours d’une cérémonie riche en émotion qui s’est tenue à côté du cimetière en présence desautorités communales administratives, locales, coutumières, religieuses et les bénéficiaires.



Deuxième du genre, ce geste de solidarité qui vient à point nommer a pour but de venir en aide aux plus démunis de la commune VI en générale, et Missabougou en particulier. Ce forage qui vient soulager la population a un débit de 3m3 d’eau, une capacité de 5000L et trois réseaux de distribution pour venir en aide à la population de Missabougou.



En souhaitant la bienvenue aux invités à Missabougou, le chef de village Seydou Traoré s’est réjoui de cette initiative du Club des Amis de Napo dit Papa Napo. « Nous sommes tous heureux ce soir car Missabougou est un quartier qui souffre énormément du manque criard d’eaux. Ce geste vient soulager la population de toute la commune VI du district de Bamako ».



Il a par ailleurs remercié le Club des Amis de papa Napo pour son accompagnement et la concrétisation de ses promesses. Il a enfin demander aux bénéficiaires de faire un bon usage de ce forage car c’est pour toute la population.





Remise de vivres aux populations

Dans son adresse aux invités Aly Sangaré, le président du Club Amadou Napo dit Papa Napo s’est réjoui de la concrétisation d’une promesse faite à la population de Missabougou. « Depuis la création du Club des Amis de Papa Napo en 2018 jusqu’à nos jours, nous avons toujours posé des actes sur le terrain pour venir en aide aux plus démunis. Et Le geste de ce soir s’inscrit en droite ligne de notre plan d’action pour soulager les plus démunis. D’autres actions de solidarité sont prévues avec la grâce de Dieu dans les jours à venir pour le bonheur de la population de Missabougou », a déclaré le président Sangaré.



Le conseiller Boubacar Brehima Coulibaly dira que l’eau du forage c’est pour des besoins de la famille et non commercial. « Je remercie le généreux donateur pour son soutien et pour ce geste combien important. Pour la population de Missabougou qui souffre du manque d’eau », a-t-il ajouté.



Mohamed Kanouté