Le Chérif de Nioro lance un appel à tous les musulmans du Mali à ne pas permettre que des dispositions contraires à l'islam soient inscrites dans la Constitution.

Publié le mardi 20 avril 2021

Le Chérif de Nioro lance un appel à tous les musulmans du Mali à ne pas permettre que des dispositions contraires à l'islam soient inscrites dans la Constitution.

© Autre presse par DR

Le Chérif de Nioro, M’bouillé Haïdara

C'est devant les fidèles hamalistes comme à l'accoutumée que le Chérif Bouyé s'est exprimé ce, jour, 16/04/2021, à la Zawia, après la prière du vendredi en ces termes



'' je demande à mes frères musulmans du Mali à se donner la main et se dresser contre n'importe quelle réforme qui porterait préjudice à nos valeurs religieuses.



Quand ATT voulut nous imposer le code de la famille, aucun homme politique ne s'associait à nous dans notre combat contre le projet en question. A ce que je sache, hormis un seul député, aucun autre, ni aucun maire ne nous apporta soutien en son temps.



Nos présidents, qui se sont succédés, n'ont aucun respect pour la religion musulmane.

Après 60 ans de sommeil (de l'indépendance à nos jours), il est temps que nos frères musulmans se réveillent. Nous devons protéger notre religion : être comme un seul homme contre toute modification de notre constitution qui porterait atteinte à notre religion. C'est une demande solennelle que j'adresse à tous mes frères musulmans afin qu'ils se mobilisent pour la préservation de notre religion. Je serai heureux de voir mes fidèles me suivre dans cette démarche. Celui-là qui ne me suivrait, dans cette lutte, prendrait une autre posture qui n'est pas mienne.



Je demande l'implication des musulmans dans le processus de révision constitutionnelle afin que leurs préoccupations soient prises en compte.

L'islam n'a, autant, pas été une préoccupation de nos Présidents qui se succédèrent, à l'exception de Moussa Traoré qui a été un ami à moi.

De l'avènement de la démocratie à nos jours, chacun de nos Présidents tenta de porter atteinte à nos valeurs religieuses.



M'estimant parmi les patriarches du pays, je sollicite l'implication des leaders religieux dans le processus de réforme constitutionnelle qui, pour nous, nécessite l'inclusivité autour des maliens dans leur écrasante majorité.

Nous serons, toujours, attachés au respect strict des textes réglementaires et législatifs du Mali, mais, sans pour autant, être d'accord que des textes contraires à notre religion nous soient imposés''.