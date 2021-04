Koutiala, région de Sikasso: une embuscade terroriste contre le véhicule de la relève du poste de SONA fait 3 blessés - abamako.com

Koutiala, région de Sikasso: une embuscade terroriste contre le véhicule de la relève du poste de SONA fait 3 blessés Publié le mardi 20 avril 2021

Tôt le matin de ce lundi 19 avril 2021, le véhicule de la relève du poste frontalier de Sona dans la région de Koutiala, région de Sikasso a été la cible d’une embuscade terroriste. Le bilan de l’attaque fait état de trois (03) blessés et un véhicule endommagé coté FAMAS.



Au Mali, l’insécurité a gagné la quasi-totalité du territoire national. Il ne se passe plus un jour sans voir une attaque terroriste , soit contre les forces de sécurité et de défense ou les populations. La nouvelle région de Koutiala, où une forte présence des groupes est signalée, commence à payer les frais.



«Ce lundi 19 avril 2021, aux environs de 6 heures, une relève du poste frontalier de Sona a été la cible d’une embuscade terroriste», nous apprend une source locale.



Selon nos informations, la relève essentiellement composée de policiers, se rendait dans cette localité frontalière avec le Burkina Faso. C’est sur l’axe Karangasso et usine de Karangana située à une vingtaine de kilomètres de Koury que l’attaque a été perpétrée.



Nos sources bien renseignées indiquent que le bilan fait état de trois (03) blessés côté amis et un véhicule de patrouille endommagé.



«Les blessés, le Comandant-major Moussa Samaké, le Sergent N’Diaye Gory, et le Sergent Souleymane Dembélé ont été évacués au Centre de Santé de Koury», indique notre source.



DEMBA KONTE –

NOUVEL HORIZON