Réformes politiques et institutionnelles au Mali : Zoom sur la mission confiée au ministre Mohamed Alhousseini TOURE
Publié le mardi 20 avril 2021

Bamako, le 19 Avril 2021, le Premier Ministre Moctar Ouane a procédé à la primature au lancement officiel du Comité d`Orientation Stratégique.

Officiellement lancé hier lundi 19 avril 2021, le Comité d’Orientation Stratégique (COS) en charge de piloter les réformes politiques et institutionnelles dans notre pays, est très attendu, eu égard à la sensibilité de sa mission. Le secrétariat permanent de ce COS est sous la houlette de l’ancien ministre Mohamed Alhousseini TOURE. Celui-ci est entouré de 5 experts chargés des questions électorales, des questions institutionnelles, des questions de décentralisation et de réorganisations territoriales, des questions sociales et des questions économiques. Au total 5 cadres rompus à la tâche ainsi que des assistants, tous dévoués à la cause nationale.



Ils bénéficieront selon le premier ministre Moctar Ouane de l'appui de la classe politique et de la société civile sans réserve. Dans leur cahier de charge, trois devoirs majeurs : celui de "définir le périmètre des réformes au regard des contextes et de la durée de la transition", de "formuler les recommandations sur la base des réformes identifiées par le dialogue national inclusif ainsi que les journées de concertations nationales", et de "promouvoir l'esprit des réformes institutionnelles et politiques".



Les groupes thématiques qui composeront le comité d'orientation stratégique vont quant à eux se pencher sur la réorganisation territoriale et la régionalisation, sur le cadre électoral et sur la réforme institutionnelle. Chacun de ces groupes fera l'état des différentes propositions de la réforme et les analysera. Les groupes thématiques auront également à suggérer au comité les propositions de réformes jugées pertinentes et enfin proposer des stratégies de renforcement du consensus autour des réformes à conduire.



André SEGBEDJI