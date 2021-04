Comment les soldats européens forment l’armée malienne - abamako.com

Depuis 8 ans, les pays membres de l’Union européenne forment les soldats maliens qui combattent les groupes terroristes aux côtés des Français de Barkhane.



Prêt à faire feu ?​. Droit comme un « i » ​derrière un obusier D-30 de fabrication russe, fanion rouge à bout de bras, le chef d’artillerie l’est. Trois, deux, un, tout le monde à l’abri.​, hurle un soldat. Le drapeau s’abaisse. Boom ​simule l’artilleur. Le coup ne part pas.

Ce n’est qu’un exercice. En cette matinée de mars, l’adversaire djihadiste des forces armées maliennes (FAMa) est loin du camp militaire de Sévaré, ville du centre du Mali pourtant au cœur de toutes les violences qui animent le pays.

Pour faire face à l’expansion des groupes armés terroristes, les recrues et militaires expérimentés profitent des courtes périodes d’accalmiear pour suivre les cours de la European Union Training Mission (EUTM), une mission de formations délivrée par différents instructeurs européens depuis 2013.





Entraînement sur-mesure



Calcul des trajectoires de tir, topographie de l’environnement, entretien de l’obusier… Pendant neuf semaines, les 29 stagiaires du 614e bataillon d’artillerie (BA) ont suivi un entraînement sur-mesure.

À l’abri d’un arbre effeuillé, le capitaine espagnol De la Peña, responsable du cours, veille au grain le jour d’avant la remise des diplômes. Nous leur apprenons l’usage de cet obusier car les FAMa étaient principalement formés au tir à courte distance​, explique-t-il. Désormais, ils pourront soutenir les équipes d’infanterie au sol et éviter d’être en contact direct avec l’ennemi.

L’artillerie n’est pas la seule matière qu’abordent les instructeurs. Renseignement, conseil ou encore combat au sol, les formations sont pensées à la demande des autorités maliennes. Et depuis l’arrivée des instructeurs, près de 14 000 stagiaires – sur les 18 000 soldats de l’armée de terre que comptent actuellement les FAMas -, ont été initiés aux différentes techniques de guerre.

Les mains en visière pour observer ses troupes, le lieutenant Mahamadou Diarra, commandant en second du 614e BA, confesse que l’armée malienne est en reconstruction et que toutes ses composantes ont aujourd’hui besoin d’être remises sur pied​.

Les stagiaires de la 614e batterie d’artillerie de campagne récemment constituée



« Les militaires maliens n’avaient pas été formés au conflit asymétrique qui perdure encore aujourd’hui »



En 2012, alors que les rebelles indépendantistes s’emparent du nord du Mali de concert avec les éléments d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), les soldats maliens enchaînent les défaites et sont expulsés de leurs différentes bases.

En réalité, les militaires maliens n’avaient pas été formés au conflit asymétrique qui perdure encore aujourd’hui​, analyse Niagalé Bagayoko, présidente du think-tank African Security Sector Network (ASSN).

Depuis le début de l’année 2021, près de 70 soldats maliens ont perdu la vie dans 22 attaques attribuables aux groupes armés terroristes présents dans le centre et le nord du pays. Et rien qu’entre mai 2019 et 2020, près de 400 soldats du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont tombés sous les balles ou les bombes de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), selon le Combating Terrorism Center.

Plusieurs sources diplomatiques et militaires s’accordent cependant pour dire que, depuis plusieurs mois, les attaques sont repoussées avec une véhémence accrue. Il a été noté que les compagnies maliennes ont réagi avec efficacité et ordre, causant des pertes significatives à l’ennemi, ce qui représente un changement important par rapport à la tendance précédente dans des attaques similaires​, observe le commandant de l’EUTM, le général Fernando Gracia Herreiz.

Mais dans une crise qui se régionalise, avec l’expansion transfrontalière des groupes djihadistes liés à Al-Qaida et à l’État islamique, la mission prévoit elle aussi de s’étendre. D’abord au Burkina Faso, puis au Niger où des centaines de civils ont été massacrées ces derniers mois.

