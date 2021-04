Candidature de l’URD à l’élection présidentielle de 2022: Mamadou Igor Diarra en pole position - abamako.com

Même si l’évocation des éventuelles candidatures à la prochaine élection présidentielle semble prématurée, à défaut d’être un sujet de controverses voire de division au sein de certaines formations politiques, l’on ne saurait occulter la question à quelques mois seulement de la date de cette élection fixée au 27 février 2022. Au sein de l’URD, un parti endeuillé et fortement secoué par la perte brutale de son président-fondateur, Soumaïla Cissé, l’heure est à la reprise des activités et à la recherche d’un candidat pour porter les couleurs du parti de la poignée de main. Cela, afin de perpétuer la mémoire de l’illustre disparu et en travaillant pour tenir encore plus haut le flambeau de » la force montante « .









Celui qui a récemment adhéré à l’URD, avec l’ensemble des membres de son parti « Le Mali en action « , n’est pas un inconnu dans le landerneau politique national. Ancien ministre d’ATT, puis d’IBK, Mamadou Igor Diarra a fait son entrée dans l’arène politique lors de l’élection présidentielle de 2018 comme candidat de sa formation politique. Aujourd’hui, il vient de déposer ses valises au parti de la poignée de main, la première force politique de l’ex-opposition. Selon de nombreux observateurs, à travers cette adhésion, l’enfant de Markala, qui fut un proche du défunt président-fondateur de l’URD, compte bien se battre afin que sa nouvelle formation puisse engranger de très bons résultats lors des prochaines élections générales.



Agé de seulement 54 ans, auréolé d’une réputation de banquier et de gestionnaire rigoureux, Mamadou Igor Diarra est le symbole même de la nouvelle génération de dirigeants que de très nombreux Maliens réclament à cor et à cri depuis un certain temps. Au sein de l’URD, son arrivée en ce temps précis où foisonnent moult interrogations et supputations, est vue comme une preuve de son engagement et de sa foi en l’avenir de ce parti durement éprouvé après la perte brutale de son mentor. Sera-t-il le candidat que cette formation va présenter à la prochaine élection présidentielle ? Difficile de le dire pour le moment. Car en plus, au sein du parti de la poignée de main, le sujet semble encore tabou. Cela pour des raisons que l’on pourrait aisément imaginer. Certainement le moment venu, l’on saura si d’autres candidats à la candidature du parti sortiront leur tête afin de briguer la magistrature suprême.



Une adhésion qui vient à point nommé pour tenir plus haut le flambeau



Dans les coulisses, certains parlent de l’opérateur économique et second employeur du pays après l’Etat, Diadié dit Amadou Sankaré, P-DG de SAER, comme potentiel candidat à la candidature de l’URD à la présidentielle de 2022. En effet, ce dernier, qui fut également un proche de feu Soumaïla Cissé, vient lui-aussi d’adhérer à l’URD et en se faisant élire Secrétaire général de la section URD de Niafunké ; localité dont le regretté président-fondateur de l’URD était le député depuis 2013.



Bénéficiant déjà d’une bonne appréciation au sein de sa nouvelle formation politique, Mamadou Igor Diarra vient, en effet, de doter l’URD d’un siège dans son fief de Markala. Pour l’inauguration duquel siège, c’est une importante délégation du parti, avec à sa tête son premier responsable, Pr. Salikou Sanogo, qui avait fait le déplacement dans cette localité située dans la région de Ségou. Dans la même foulée, le nouvel arrivant a mis à la disposition du bureau exécutif national de la jeunesse du parti un domaine dans le quartier de Badalabougou, non loin du siège national de l’URD, pour servir de siège. S’y ajoute, que Mamadou Igor Diarra a également mis d’autres moyens à la disposition du parti pour l’organisation notamment d’assises régionales.



C’est dire que désormais à l’URD on voit déjà l’ombre de la main de Mamadou Igor Diarra pour qu’il soit choisi par le parti pour défendre ses couleurs lors de la prochaine élection présidentielle. Sera-t-il le futur candidat de l’URD à la présidentielle de 2022 ? Cela dépendra des sections, comme le soulignait, récemment et à juste titre, le premier vice-président du parti, Pr. Salikou Sanogo. En tout cas, pour le moment, l’ancien candidat à la présidentielle de 2018, auteur du livre programme » C’est possible au Mali « , Mamadou Igor Diarra, Directeur régional des Filiales du Groupe BMCE BANK BOA de l’UEMOA, est en pole position pour briguer la candidature de l’URD. C’est vrai que le sujet demeure encore tabou. Alors qu’au sein du parti, tout le monde y pense mais personne n’ose en parler…publiquement. Ce qui ne saurait durer longtemps.



Mamadou FOFANA



Source: l’Indépendant