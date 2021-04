Dénouement de l’Affaire » d’atteinte à la sûreté de l’Etat « : La Cour Suprême confirme » l’annulation de la procédure et la mise en liberté » des cinq détenus Ras Bath et coaccusés relaxés hier lundi - abamako.com

News Société Article Société Dénouement de l’Affaire » d’atteinte à la sûreté de l’Etat « : La Cour Suprême confirme » l’annulation de la procédure et la mise en liberté » des cinq détenus Ras Bath et coaccusés relaxés hier lundi Publié le mardi 20 avril 2021 | L’Indépendant

La Chambre Criminelle de la Cour Suprême a statué, hier, sur l’affaire » d’atteinte à la sûreté de l’Etat « , en rejetant le pourvoi inscrit par le Procureur général de la République et confirmant l’arrêt rendu le 2 mars par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako, qui a annulé la procédure et ordonné la mise en liberté des détenus. Ainsi, hier, dans l’après-midi, Ras Bath et ses coaccusés ont recouvré la liberté.





Source: l’Indépendant