Dans le cadre de sa lutte contre le projet d'amnistie des auteurs des coups d'Etat au Mali : Le Front contre l'impunité a déposé une plainte hier contre Assimi Goïta et Malick Diaw
Publié le mardi 20 avril 2021

Election du Président du Conseil National de Transition.

Bamako Le 5 décembre 2020 le colonel Malick Diaw élu à la tête du Conseil national de la transition Tweet

Créé, le mardi 30 mars dernier, pour empêcher l’adoption d’un projet de loi visant à amnistier les auteurs des coups d’Etat au Mali, le Front contre l’impunité (FCI) vient de passer à la vitesse supérieure.









Il a décidé de déposer une plainte contre Assimi Goïta et Malick Diaw à travers une lettre adressée aux ambassadeurs de France, de la Belgique, des Etats-Unis et des Pays-Bas au Mali. S’y ajoutent la MINUSMA et les structures dédiées aux droits de l’Homme notamment l’AMDH et le CNDH.





Source: l’Indépendant