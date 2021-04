Action sociale: le Capdh renforce les organisations de défense des droits de l’Homme sur les personnes en situation de handicap - abamako.com

Action sociale: le Capdh renforce les organisations de défense des droits de l`Homme sur les personnes en situation de handicap

Mardi 20 avril 2021. Bamako. Le Centre d`Assistance de Promotion des Droits de l`Homme (CAPDH) a organisé une session de formation à la maison de la femme, de l`enfant et de la famille de Sabalibougou, à l`endroit des membres des organisations de défense des droits de l`Homme. Tweet

Le Centre d’Assistance de Promotion des Droits de l’Homme (CAPDH) a organisé une session de formation à la maison de la femme, de l’enfant et de la famille de Sabalibougou, ce mardi 20 avril 2021, à l’endroit des membres des organisations de défense des droits de l’Homme. Cette formation porte sur les droits des personnes en situation de handicap et le plaidoyer lobbying.

Cette session de renforcement des capacités va durer quatre jours. Plus d’une trentaine de personnes y prennent part. Elle s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2020-2021 du CAPDH. L’objectif étant de renforcer les capacités des participants sur les droits des personnes en situation de handicap, coaliser les organisations de défense des droits de l’Homme pour entreprendre des actions et proposer des activités pour l’élaboration d’un document de plaidoyer. ’’Il faut que cette formation puisse leur permettre de mieux jouir de leur handicap’’, a affirmé Acherif Ag Assalat, chargé du volet justice et droits humains du Capdh.



La session sera couronnée par des recommandations en vue d’améliorer la situation des organisations des droits des personnes en situation de handicap. Le centre d’assistance de promotion des droits de l’Homme est une organisation apolitique créée en mars 2008 et qui milite pour la promotion et la protection des droits de l’Homme.



