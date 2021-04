Assassinat du leader de la CMA Sidi Brahim Ould Sidatt mardi dernier à Bamako: Le GSIM d’Iyad Ag Ghali rejette toute implication - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Assassinat du leader de la CMA Sidi Brahim Ould Sidatt mardi dernier à Bamako: Le GSIM d’Iyad Ag Ghali rejette toute implication Publié le mardi 20 avril 2021 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Mali : Iyad Ag Ghali, chef d`Ansar Eddine, réapparaît et appelle à l`unité des jihadistes

Tweet

Des individus armés ont abattu de plusieurs balles Sidi Ibrahim Ould Sidatt, désormais ancien président de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), devant son domicile à Sirakoro. Dans un communiqué diffusé sur son site de propagande le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) d’Iyad Ag Ghali vient de nier toute responsabilité dans l’assassinat du président de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA). Le groupe terroriste a indiqué que c’est par voie de presse qu’elle a appris son implication dans cette affaire mais qu’il n’est responsable de rien. Une situation qui ouvre les pistes à un règlement de compte.



Cela fait une semaine jour pour jour que Sidi Ibrahim Ould Sidatt a été assassiné, devant chez lui à Bamako. Il nous revient que les enquêtes ouvertes auront permis d’interpeller du mardi 13 avril 2021 jour de l’incident à ce jour, sept (07) individus susceptibles de jouer un rôle dans l’assassinat du leader de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).



Parallèlement à ces enquêtes, certains avaient désigné le coupable de l’incident et qui ne serait autre que le chef terroriste malien du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM). Iyad Ag Ghali a rejeté toute implication dans l’assassinat malgré le différend qui oppose le Groupe terroriste à certains cadres de la CMA.





Pour le cas concernant la mort du président de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), la piste terroriste incriminant Iyad Ag Ghali et son GSIM est à écarter. C’est le message que le GSIM a fait savoir à travers son communiqué. La piste privilégiée s’avère à présent celle d’un règlement de compte.



En effet, dans son communiqué, le groupe terroriste dirigé par Iyad Ag Ghali s’est déchargé sur la presse malienne qui l’accuse selon lui d’être l’auteur de l’assassinat. « Le GSIM d’Iyad Ag Ghali a appris avec consternation a travers la presse malienne son implication dans l’assassinat de Sidi Ibrahim Ould Sidatt (CMA). Le GSIM nie catégoriquement son implication dans l’assassinat de Ould Sidatt. Le GSIM appelle la presse Malienne a plus de professionnalisme » précise le communiqué.



En dehors du groupe terroriste qui vient de se «dédouaner» à travers un communiqué rendu public, hier lundi 19 avril 2021, la mort de Sidatt profite à plusieurs autres éléments des groupes armés du Nord du pays.



Il est bon de noter que les problèmes internes au sein des groupes armés et particulièrement au sein de la CMA ont plusieurs fois fait surface à travers des «clashes» de part et d’autre.



Pour le cas concernant particulièrement feu Sidatt, il avait fait l’objet de plusieurs menaces de mort au cours de ces (…)





MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON