Koutiala : panique dans la ville, des hommes armés exigent la fermeture des classes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Koutiala : panique dans la ville, des hommes armés exigent la fermeture des classes Publié le mardi 20 avril 2021 | Studio Tamani

© Autre presse par DR

Des djihadistes arrêtés à Abidjan

Tweet





Des individus armés non identifiés ont obligé hier (19/04/2021), les responsables scolaires du village de Sanguéla, dans le cercle de Koutiala à fermer les classes. Selon des sources locales, les assaillants sont arrivés à moto, ont fait des tirs de sommation, pointé l’arme sur le directeur et l’ont obligé à fermer les classes. Les mêmes sources expliquent que cette scène s’est déroulée juste après le départ des forces de défense et de sécurité qui étaient dans la localité. La situation a créé une panique au sein de la population.