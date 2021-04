Liberté de la presse : Le Mali classé 99è mondial dans le classement de 2021 - abamako.com

Liberté de la presse : Le Mali classé 99è mondial dans le classement de 2021 Publié le mardi 20 avril 2021

La Maison de presse du Mali

Dans le classement rendu public par Reporter Sans Frontière ce 20 avril 2021, le Mali a engrangé des points par rapport à son rang de l’année 2020. Il s’adjuge la 99è place sur 180 pays cette année gagnant ainsi 9 places quand on sait qu’en 2020 notre pays occupait la 108è place dans ce classement mondial de la liberté de la place.



La faitière de la presse mondiale précise toutefois que malgré ce petit bond réalisé, les journalistes sont toujours victimes de l’insécurité au Mali. «Bien que les atteintes à l’obtention des journalistes diminués, la liberté de la presse demeure fragile.



Cependant, RSF se réjouit du «grand pluralisme de la presse malienne». En savoir plus sur le document regrette le «manque cruel de moyens et peine à s’affranchir des diktats éditoriaux de ses promoteurs». Dans le même texte, l’ONG internationale pointe du doigt le non aboutissement de l’enquête sept et après l’assassinat de deux journalistes de RFI à Kidal.



André SEGBEDJI