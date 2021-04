Mois de Ramadan : La Société CIM SA offre 50 tonnes de riz aux nécessiteux d’une valeur de 19 millions de FCFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mois de Ramadan : La Société CIM SA offre 50 tonnes de riz aux nécessiteux d’une valeur de 19 millions de FCFA Publié le mercredi 21 avril 2021 | Le Républicain

Tweet

Dans le cadre du mois de Ramadan, la Société Commerce international pour le Mali (CIM SA) a offert, le lundi 19 avril 2021, 50 tonnes de riz aux nécessiteux d’une valeur de 19 millions de FCFA à travers la Radio Nièta de Bamako. La remise symbolique de don a été faite à proximité de la Radio Nièta de Bamako par le Directeur général adjoint (DGA) du CIM SA, Bassirou Cissé à Diossé Traoré et la Radio Nièta.



Selon le donateur, Bassirou Cissé, Directeur général adjoint du Commerce international pour le Mali (CIM SA), c’est à travers Diossé Traoré et la Radio Nièta que la société CIM SA va atteindre les personnes démunies. Avant d’ajouter que les Maliens traversent péniblement ce mois de ramadan accentué par la pandémie du coronavirus et la crise sécuritaire. Pour amoindrir la souffrance des populations démunies, dit-il, l’entreprise CIM Sa a jugé nécessaire de faire cette donation de 50 tonnes de riz d’une valeur de 19 millions de FCFA.



Il a invité les autres personnes de bonne volonté à emboiter le pas de CIM SA. « Nous souhaitons que cette donation puisse profiter aux bénéficiaires », a-t-il conclu. Dans ses propos, Diossé Traoré de la Radio Nièta a mis l’accent sur la situation difficile que traverse le Mali. «Chaque jeudi, nous recevons des indigents à la radio », a-t-il dit. Et selon lui, ce n’est pas une première donation du CIM SA. Il a indiqué que la donation faite par l’entreprise Commerce international pour le Mali (CIM SA) comprend 1000 sacs de riz de 50Kg (50 tonnes de riz). Aux dires de Diossé Traoré, 1000 familles nécessiteuses bénéficieront d’un sac de riz. Il a remercié vivement la société malienne CIM SA pour ce geste en faveur des personnes démunies. Enfin il a donné l’assurance au donateur que ce don sera distribué uniquement aux indigents (les femmes veuves militaires…).



A.S