Opération Ramadan 2021 de Moov Africa Malitel : Les orphelins et talibés gratifiés par Moove Africa Malitel Publié le mercredi 21 avril 2021 | Le Républicain

Depuis des années, Moov Africa Malitel est au front de la solidarité lors du mois béni de Ramadan. Pour ne pas dérober à cette règle que la société de téléphonie s’est fixée, elle a lancé, il y a quelques jours, l’opération Ramadan 2021. Suite à cela, Moov Africa Malitel a poursuivi ses actes de bienfaisance, le 20 avril 2021, au siège de l’agence de Moov Africa Malitel sise au quartier du fleuve (près de la BECEAO).



Les dons composés de bidons d’huile, de sacs de riz, de mil, de sucre, de macaroni, ont été remis par Mme Soumaré Habibatou N’Diaye, cheffe de service relations publiques de Moov Africa Malitel aux représentants des orphelinats et au centre de formation coranique. L’on note entre autres, la Fondation pour la sauvegarde de l’enfant au Mali, l’Association pour le renforcement des capacités des personnes handicapées, l’Association pour le soutien des handicapés et enfants démunis, Housba Kaso, Markas Mama Maiga.



Ce don, justifie Mme Soumaré Habibatou N’Diaye, est un élan de solidarité. Nous sommes, poursuit dame Soumaré, dans le mois de Ramadan et qui dit mois de ramadan dit partage. Depuis plusieurs années, ajoute Soumaré Habibatou N’Diaye, nous avons institué cette activité de faire don aux plus vulnérables afin de les aider à traverser le mois de ramadan dans la joie. C’est la raison de notre présence ce matin. Nous ne saurons vous donner exactement le nombre d’orphelins touchés à travers cet acte, les enfants sont tellement nombreux dans les orphelinats, dit Mme Soumaré, mais nous avons fait un don conséquent à cinq orphelinats de Bamako, plus un centre de formation coranique (où il y a beaucoup d’enfants talibés). La donation, a fait savoir Mme Soumaré Habibatou N’Diaye, est tout ce qui est nécessaire pour la rupture du jeûne. L’on note les sacs de riz, de mil, du sucre, d’huile, de macaroni, etc.



Le cadeau de ce mardi, a précisé le chef de service relations publiques de Moov Afrique Malitel, est dans l’enveloppe de l’ensemble des actions que nous faisons dans les mosquées durant ce mois de ramadan. « Chez Moov Africa, le montant n’est pas le plus important, c’est la significative, le geste qui est le plus important. Nous invitons, conclu Mme Soumaré, les uns et les autres à se pardonner, à prier pour le Mali, à s’entraider plus. Que les Maliens sachent que Moov Africa Malitel est une société malienne, là pour les Maliens. Ce que nous leur donnons aujourd’hui, dit-elle, est la juste redistribution de ce que nous gagnons.



Après réception des dons, les récipiendaires se sont tous dits émus d’avoir reçu ce geste combien important pour donner le sourire aux enfants de leurs structures en ce mois béni de Dieu. « C’est un sentiment de soulagement, de joie, de bonheur qui anime tout un chacun de nous. Revoir des sacs de riz, de mil, de sucre, de l’huile etc. en cette période difficile pour le pays sans contre partie est un geste de bon cœur. Nous saluons fortement la générosité de Moov Africa Malitel et ses travailleurs envers nous, démunis. Cela prouve que nous ne sommes pas oubliés par tout le monde, que certains se soucient nuit et jour de la situation de nos enfants orphelins. Que Dieu les paye », a déclaré Mme Rokiatou Diakité, présidente de l’Association pour le renforcement des capacités des personnes handicapées.



Hadama B. Fofana