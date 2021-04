Me TAPO sur la libération de RAS BATH et coaccuses « La justice vient de prouver son indépendance, sa crédibilité et son sérieux » - abamako.com

News Politique Article Politique Me TAPO sur la libération de RAS BATH et coaccuses « La justice vient de prouver son indépendance, sa crédibilité et son sérieux » Publié le mercredi 21 avril 2021 | Mali Tribune

L’affaire de déstabilisation a connu son dernier épilogue hier. La Cour suprême a rejeté le pourvoi du parquet et libéré les détenus. Leur avocat, Me Kassoum Tapo parle de l’indépendance de la justice.









Il y a à peu près un mois, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako avait ordonné la mise en liberté des mis en cause, à savoir l’ancien Premier ministre Dr. Boubou Cissé, le chroniqueur Ras Bath, Vital Diop et autres, pour « tentative de déstabilisation ». Après le verdict de la Chambre d’accusation, le parquet s’est opposé en pourvoi à cette décision. L’affaire conduite devant la Cour suprême, la plus haute juridiction en matière civile et pénale, les juges ont rejeté hier le pourvoi du parquet.



« C’est le dernier verdict. La Cour suprême a confirmé la décision de la Chambre d’accusation sur l’affaire », a relaté Me Tapo, le président du collectif des avocats de la défense. « Les détenus seront libérés. Rien à dire », a-t-il confirmé. « La justice vient de prouver son indépendance, sa crédibilité et son sérieux », a martelé l’ancien bâtonnier.



Koureichy Cissé



Source: Mali Tribune