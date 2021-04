Championnat de football : Diané, la bonne pioche du Stade malien ? - abamako.com

Au regard du retour en forme du Stade malien, l’on serait tenté de répondre par l’affirmatif à cette interrogation. En effet, depuis l’arrivée du technicien malien, Nouhoum Diané, sur le banc de touche des Blancs de Bamako, le club champion du Mali, avec 23 points, retrouve la place qui a toujours été la sienne depuis 10 ans environ. Le club de Sotuba a occupé la première marche du podium de la poule A pour la première fois de la saison en prenant sa revanche sur l’AS Réal de Bamako (1-0) en ouverture de la 12e journée de la Ligue 1 le dimanche 18 avril. Un adversaire qui l’avait renversé (2-1) lors de la phase aller du championnat.





Le retour de Nouhoum Diané au Stade malien de Bamako permet au club de pousser un grand ouf de soulagement. En difficulté durant toute la durée de la première partie du championnat, le club marche désormais à roues libres sur ses adversaires de l’élite. Alors qu’il a pris l’équipe quand elle occupait la 5e place du classement, Diané vient de propulser le champion en titre en tête de la poule A. Cela, suite à une 3e victoire de rang depuis son retour à la tête du staff technique après le limogeage de l’Ivoirien Rigo Gervais. En battant l’AS Réal de Bamako (1-0) le dimanche pour le compte de la 12e journée, le champion du Mali a repris pour la première fois les commandes de sa poule A au CS Dougouwolofila dont le match de la 12e journée était programmé pour hier lundi. Même en cas de victoire, ce dernier compterait le même nombre de point que le Stade malien qui s’est remis dans le bon sens de la marche pour l’un des deux tickets qualificatifs pour le Carré d’AS à 6 journées de la fin de la phase retour du championnat.



Toujours dans la poule A, signalons la belle victoire de l’AS Douanes contre LCBA (2-0). C’est la deuxième victoire d’affilée des Gabelous sur leur pelouse du stade Babemba Traoré de Sikasso. Une bonne bouffée d’oxygène pour Moussa Keita « Dugutigui » et sa troupe.



Dans la poule B, Yeleen Olympique (22 points) garde son statut de dauphin du Djoliba (23 points en attendant son match de la 12e journée) grâce à sa précieuse victoire sur l’Usfas (1-0). Le duel entre l’Asko et l’AS Black Stars n’a pas connu de victoire. Comme à l’aller les deux équipes se sont séparées sur le score de 1-1. Toujours au compte de la poule B, le COB et l’AS Nianan ont partagé les points (0-0) au compte du match en retard de l0e journée disputé cet après-midi stade Mamadou Konaté de Bamako.



A noter que le dernier match de cette 12e journée est prévu pour le Mardi 27 Avril.







Alassane Cissouma











Résultats et programme de la 12ejournée :



Dimanche 18 avril



A Bamako



Au Stade Modibo Keita



Stade malien-AS Réal : 1-0



Stade Modibo Keita



Yeelen Olympique-Usfas : 1-0







A Sikasso



Au Stade Babemba Traoré



AS Douanes-LCBA : 2-0







A Bamako



Au Stade Mamadou Konaté



ASKO-AS Black Stars: 1-1







Lundi 19 avril



A Kita



USC Kita-CS Duguwolofila, 17h



A Bamako



Au Stade Modibo Keita



AS Police-CASS, 17h



Au Stade Mamadou Konaté



ASOM-US Bougouni, 17h



Samedi 24 Avril



A Bamako



Au Stade Modibo Keita



COB-Djoliba AC, 17h



Mardi 27 Avril



A Bamako



Au Stade Modibo Keita



Onze Créateurs-AS Bakaridjan, 17h



A Gao



Au Stade Kassé Keita