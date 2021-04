Championnat de basket : L’AS Police Messieurs attrapée par la patrouille de l’Attar club de Kidal - abamako.com

Championnat de basket : L'AS Police Messieurs attrapée par la patrouille de l'Attar club de Kidal Publié le mercredi 21 avril 2021 | Nouveau Réveil

La 7e journée du championnat national de première division de basket-ball s’est déroulée le week-end. Cette 7e sortie a été marquée par le revers du champion en titre chez les Messieurs qui perd la tête du classement au profit de son bourreau du jour, Attar Club de Kidal.





Depuis le démarrage du championnat, ce sont deux clubs masculins qui restaient invaincus. Mais à l’issue de la 7e journée jouée le week-end, il n’en reste plus qu’un seul qui est l’Attar Club de Kidal. Pour enchainer un 7e succès de rang, le club de Kidal a terrassé son plus sérieux concurrent au titre, l’AS Police. Equipe championne sortante qui essuie de passage sa première défaite qui lui coûte le leadership du classement.



En se propulsant à la tête du classement suite à cette victoire de 65-74, l’Attar Club de Kidal (14 points) reste néanmoins menacé par ses poursuivants qui n’accusent qu’un point entre eux de façon régressive jusqu’au dernier du classement.



Contrairement à l’AS Police Messieurs qui se voit menacé, les Policières maintiennent la cadence chez les Dames. Championnes en titre, elles ont enchainé une 7e victoire (69-37) face à leurs homologues d’Attar Club de Kidal pour venger leurs « Messieurs ». Avec 7 victoires en autant de matches, elles restent logiquement leaders au classement avec 14 points devant le Djoliba (13points) qui a sorti un gros match face à son éternel rival du Stade malien de Bamako (78-84).







Alassane Cissouma







Résultats 7e journée



Hommes



Stade-Mandé : 65-60



Sigui-CBD 80-57



AS Commune 6-Réal : 51-63



Police-Attar : 65-74







Dames



Stade-Djoliba : 78-84



Police-Attar : 69-37



KSC-CBD : 76-43



Tata-Real : 73-65







CLASSEMENTS APRES LA 7E JOURNEE



Hommes :



1-Attar Club de Kidal : 14 points



2-AS Police: 13points



3-Stade malien de Bamako : 12 points



4-AS Mandé : 11points



5-AS Réal de Bamako : 10 points



6-AS Commune 6 : 9 points



7-Sigui de Kayes : 8 points



8-Centre Bintou Dembélé : 7 points







Dames



1-AS Police : 14 points



2-Djoliba AC : 13 points



3-KSC : 12points



4-Stade malien de Bamako : 11 points



5-Centre Bintou Dembélé : 10 points



6-Attar Club de Kidal : 9points



7-AS Réal de Bamako: 8 points



8-Tata de Sikasso : 7 points