EDM-SA : Pas de listes de mauvais payeurs - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société EDM-SA : Pas de listes de mauvais payeurs Publié le mercredi 21 avril 2021 | Mali Tribune

Tweet

Depuis un certain temps, circule sur les réseaux sociaux, un message attribué à EDM et faisant croire que la société énergie du Mali s’apprête à publier la liste des mauvais payeurs. « Il n’en est rien », selon la direction de l’entreprise.





Nous avons approché EDM-SA pour en savoir davantage, il nous revient que c’est un fake-news, de la manipulation pure et simple. De sources bien introduites à la Direction générale de EDM-SA, il n’a jamais été question de publier la liste de quelque client que ce soit sous prétexte de non règlement de leur facture, ce qui est contraire au contrat qui lie EDM-SA à ses abonnés et aux dispositions légales en matière de protection des données à caractère personnel.



« Ce qui préoccupe aujourd’hui les responsables d’EDM-SA, c’est de travailler à soulager la population en réduisant les coupures en ces temps de canicule coïncidant avec le ramadan », souligne notre interlocuteur.



A. K.