Florentino Perez (gauche) et Andrea Agnelli (droite) sont à l`origine du projet de Super ligue européenne

Dans la nuit de dimanche à lundi, douze clubs ont annoncé la création d'une Super ligue européenne semi-fermée pour concurrencer la Ligue des champions de l'UEFA. À l’origine de ce coup d'éclat, un duo d'hommes, Florentino Perez (Real Madrid) et Andrea Agnelli (Juventus Turin), qui devaient en être respectivement président et vice-président.



Si c'était un western, il pourrait être intitulé "Pour une poignée de dollars", l'histoire de deux hommes impitoyables qui, aux côtés de dix compagnons, prennent les armes face à l'UEFA et font sécession. Le pactole qui anime ces "Douze salopards" ? La perspective de gérer et de se partager les revenus issus de leur coup de force : tenter de supplanter la Ligue des champions de l'UEFA par une Super ligue européenne semi-fermée. Mais avant la grande bataille finale, une partie de leurs camarades se débine, les laissant seuls avec leur rêve de fortune rapide.



Depuis leur profession de foi dans la nuit de dimanche à lundi, la guerre est déclarée entre l'UEFA, son président Aleksander Ceferin, et ces rebelles. La Super ligue est "une proposition honteuse" de quelques clubs "guidés par l'avidité", "un crachat au visage de tous les amoureux du football", a asséné le chef du football européen. "Nous devions être naïfs, en ignorant que nous avions des serpents près de nous."