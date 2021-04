Reformes politiques et institutionnelles : Le Comité d’orientation stratégique mis en mission par Moctar Ouane - abamako.com

News Politique Article Politique Reformes politiques et institutionnelles : Le Comité d’orientation stratégique mis en mission par Moctar Ouane Publié le mercredi 21 avril 2021 | Le Matin

Cérémonie de lancement officiel du Comité d`Orientation Stratégique

Bamako, le 19 Avril 2021, le Premier Ministre Moctar Ouane a procédé à la primature au lancement officiel du Comité d`Orientation Stratégique. Tweet

Le Comité d’orientation stratégique (COS) a officiellement démarré ses activités lors d’une cérémonie présidée lundi dernier (19 avril 2021) par le Premier Moctar Ouane à la Primature. Créé le 31 mars dernier, le COS a pour mission d’appuyer la conduite des réformes politiques et institutionnelles prévues par la feuille de route de la transition en cours dans notre pays.





Selon une note de la Primature, ce comité a pour mission de définir le périmètre des réformes au regard du contexte et de la durée de la transition. Il est également chargé de formuler des recommandations sur la base des réformes identifiées par le Dialogue national inclusif (DNI, 14-22 décembre 2019) ainsi que les journées de concertation nationale tenues du 10 au 12 septembre 2020 à Bamako. Il est également chargé de promouvoir «l’esprit des réformes politiques et institutionnelles».



C’est un organe consultatif composé de 50 membres issus de la classe politique, de la société civile, des syndicats, des notabilités traditionnelles et des organisations religieuses. Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, celui de l’Économie et des Finances ainsi que le ministre de la Refondation de l’Etat (chargé des relations avec les institutions) sont membres de droit du comité qui se réunit deux fois par mois sur convocation du Premier ministre.



Il peut également se réunir à tout moment, en cas de nécessité, à la demande du chef du gouvernement. Il faut souligner que le Secrétariat permanent du COS est dirigé par Mohamed Alhousseyni Touré.



Kader Toé



Source : Le Matin