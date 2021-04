Liberté de la presse en Afrique : Le Mali loin du top 10 des pays du continent - abamako.com

Liberté de la presse en Afrique : Le Mali loin du top 10 des pays du continent Publié le mercredi 21 avril 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

La Maison de presse du Mali

La Maison de la presse du Mali

Le Mali a certes engrangé des points par rapport à son rang de l’année 2020 en se hissant à la 99è place sur 180 pays cette année dans le classement mondial 2021 de la liberté de la presse. Il gagne ainsi 9 places par rapport à l’année dernière où il occupait le 108è rang. Mais il n’est pas pour autant dans les 10 meilleurs élèves du continent africain. Les journalistes sont toujours victimes de l’insécurité au Mali. «Bien que les atteintes à l’obtention des journalistes diminués, la liberté de la presse demeure fragile. Le Mali se classe donc 22è en Afrique derrière la Guinée-Bissau et le Libéria et devant l’Ethiopie et le Kenya.



Selon RSF, l’Afrique est le continent le plus violent pour les journalistes. « Entre le 15 mars et le 15 mai 2020, RSF a enregistré trois fois plus d’arrestations et d’agressions de journalistes en Afrique subsaharienne que sur la même période un an plus tôt. De nombreux pays, y compris parmi les démocraties les plus avancées du continent, ont eu recours à la force et à la loi pour empêcher les journalistes de travailler. La couverture des mesures de confinement aura valu une jambe cassée à un journaliste de RDC des tirs de balles en caoutchouc contre l’une de ses consœurs en Afrique du Sud et 11 mois de prison au directeur d’une webtélé du Rwanda, finalement relaxé en mars dernier », explique RSF. Cela s’est ressenti au niveau des classements des nations africaines dans ce rapport où même la Namibie et le Ghana, considérés comme les meilleurs garants de la liberté de la presse sur le continent, ont vu leur classement baisser.



Top 10 des pays africains en matière de liberté de la presse



• Namibie (24e mondial) perd 1 place par rapport à 2020

• Cap-Vert (27e mondial) perd 2 places par rapport à 2020

• Ghana (30e mondial) stable par rapport à 2020

• Afrique du Sud (32e mondial) perd 1 place par rapport à 2020

• Burkina Faso (37e mondial) gagne 1 place par rapport à 2020

• Botswana (38e mondial) gagne 1 place par rapport à 2020

• Sénégal (49e mondial) perd 2 places par rapport à 2020

• Seychelles (52e mondial) perd 3 places par rapport à 2020

• Madagascar (57e mondial) perd 3 places par rapport à 2020

• Niger (59e mondial) perd 2 places par rapport à 2020





André SEGBEDJI