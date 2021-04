Football: les clubs anglais ont quitté le navire et la Super Ligue a coulé - abamako.com

Football: les clubs anglais ont quitté le navire et la Super Ligue a coulé
Publié le mercredi 21 avril 2021 | RFI

© Getty Images par DR

Les six clubs anglais initialement engagés dans cette Super Ligue ont annoncé mardi 20 avril dans la soirée leur retrait de ce projet. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué ce mercredi 21 avril le retrait des clubs anglais du projet controversé de Super Ligue, estimant que c'était la « bonne issue ». L'Atlético Madrid, l'inter Milan et le Milan AC ont emboîté le pas aux clubs anglais alors que la Juventus Turin a acté l'échec de la Super Ligue dans sa forme actuelle.





La Super Ligue, c’est un peu comme la comédie britannique de William Shakespeare : « Beaucoup de bruit pour rien » (Much ado about nothing). Ironie du sort, ce sont les clubs anglais qui ont quitté le navire en premier. À peine quarante-huit heures après l’annonce d’un projet de compétition privée porté par douze grands clubs européens, Manchester City a été le premier club à annoncer son retrait mardi soir.



Arsenal : « Nous avons fait une erreur et nous nous excusons pour cela »