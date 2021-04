Coupe du Mali de football: la ligue de football de Bamako programme ses rencontres pour le 1er tour - abamako.com

La ligue de football du district de Bamako a programmé pour la semaine prochaine, le premier tour des éliminatoires de la coupe du Mali de football. Les rencontres débuteront le lundi 26 avril 2021 avec comme affiches : Arc-en-ciel - AS Police et l’AS Niomi - Yeelen Olympique au stade Modibo Keita.







Le mercredi 28 avril 2021, au stade Modibo Keita, Calcio AC jouera contre l’AS Réal à la première heure, et à la deuxième heure le District I jouera contre LCBA.







Le samedi 01 mai 2021, au Stade Modibo Kéita, le match au sommet de ce premier tour opposera à la première heure, le Club Olympique de Bamako (COB) au Stade malien de Bamako. L’USFAS et l’AS Black Star prendront le relais à la seconde heure.



Le même stade Modibo Kéita accueillera le lundi 03 mai, le face-à-face ASOM – ASKO, puis le duel FC Gaoussou - les Onze créateurs.



L'avant dernière journée opposera le Binga FC et le Djoliba AC le mardi 04 mai 2021 toujours au stade Modibo Kéita, .







Puis, le jeudi 06 mai 2021 suivra, en match de barrage, le vainqueur du match Arc en ciel - AS Real jouera contre le vainqueur du match ASOM - ASKO.





