Gao : un mort et des blessés suite à un affrontement

Gao : un mort et des blessés suite à un affrontement Publié le mercredi 21 avril 2021 | Studio Tamani

Des affrontements entre orpailleurs, vendeurs et groupes armés ont eu lieu lundi dernier sur le site d’orpaillage de N’tahaka, cercle de Gao.









Selon des témoins, l’incident a fait un mort et des blessés. Au même moment, quatre orpailleurs en provenance du même site ont été braqués par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, les victimes ont été dépouillées de leurs biens (or, téléphones et plus de 150 mille F CFA).



Source : STUDIO TAMANI