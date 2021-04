L’ASF Canada dote la CNDH en matériels informatiques dans le cadre d’un contrat de partenariat - abamako.com

L'ASF Canada dote la CNDH en matériels informatiques dans le cadre d'un contrat de partenariat Publié le mercredi 21 avril 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

Cérémonie de remise de matériels informatiques à la CNDH par l`ASF Canada

Bamako, le 21 Avril 2021, Avocats Sans Frontières Canada (ASFC) dans le cadre d`un contrat de partenariat a remis des matériels informatiques à la Commission nationale des Droits de l`Homme (CNDH). Tweet

La CNDH a reçu, ce mercredi 21 avril 2021, des matériels informatiques dans le cadre d’un contrat de partenariat de dix mois entre la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) et Avocats Sans Frontières Canada (ASFC), pour la bonne mise en œuvre dudit contrat. Les matériels, d’une valeur de 3.575.000 FCFA, ont été remis au Président de la CNDH M. Aguibou BOUARE par le Directeur Pays d’ASFC, Dr Aristide NONONSI. Ces matériels sont composés de 02 ordinateurs portables, 02 imprimantes multi-fonction, 01 Vidéo projecteur et 05 dictaphones.



Le Directeur Pays de l’ASFC, en remettants les matériels, a invité la CNDH d’en faire un bon usage quand le Président de la CNDH en les recevant a rassuré le partenaire de les utiliser à bon escient.







Le contrat de partenariat en vertu duquel cette remise a été faite vise à soutenir la lutte contre l’impunité au Mali afin d’y améliorer le respect des droits humains et de l’État de droit par les acteurs étatiques nationaux.



Fsanogo