Dans la tourmente politique au Mali : Le M5 RFP peut-il ressusciter ? Publié le jeudi 22 avril 2021 | le pelican

Le questionnement est actuellement sur toutes les lèvres depuis que le Mouvement du 5 juin a décidé, après la trêve de Pâques et du mois de Ramadan, d’appeler le peuple malien à redescendre dans la rue pour dénoncer la gestion de la transition. Mais le M5-RFP peut-il avoir encore la même audience que lors de la chute d’IBK ?





Pour le M5 RFP, lors de son point de presse le 09 avril, les autorités de la transition ont échoué et il s’avère nécessaire de rectifier le processus de la transition. Les autorités de la transition, selon le communiqué du M5, n’ont pas apporté de solution mais pire, elles ont contribué à la dégradation de la situation sociopolitique, économique et sécuritaire.







Il est important de rappeler tout d’abord que le M5 est ce mouvement dont la lutte a été achevée par le CNSP dont les membres dominent actuellement les organes de la Transition. Mais l’avantage de ce mouvement se situe au niveau de ses liens avec le « peuple M5 », un peuple assoiffé de justice, de bonne gouvernance, d’équité. C’est d’ailleurs grâce à la lutte du M5 RFP que beaucoup de choses ont pu changer, même le modèle archaïque de communication du gouvernement. Par la pression du M5, les autorités ont été obligées de communiquer et de d’informer de façon adéquate.







Le régime IBK a été affaibli par ce mouvement qui avait pu se doter d’une force de bataille incontournable en matière de mobilisation mais aussi de proposition de sortie de crise. Ainsi, ce mouvement a été un moment salutaire pour la défense des intérêts de la nation avec des acteurs bien engagés. Mais, il est aussi important de souligner et de rappeler aux dirigeants du M5 RFP que le peuple a commencé à ouvrir grandement les yeux grâce à sa lutte qui, heureusement ou malheureusement, a été parachevé par les militaires.







Cependant, si ce parachèvement a pu créer une situation de joie chez certains, par contre, il a provoqué un sentiment de désespoir chez d’autres. Cela occasionna même la division au sein du M5 RFP qui manqua de clairvoyance à un moment où il aurait pu marquer l’histoire de la démocratie malienne. Ce manque de clairvoyance a même conduit un transfuge du M5 à dire : « le M5 est mort de sa belle mort » ; d’où le questionnement : le M5 RFP peut-il ressusciter ?







Ainsi, certains évènements non élucidés ou même tombés dans l’oubliette par le M5 RFP poussent à douter de sa résurrection. Nous nous rappelons comme si c’était hier ! Des jeunes sont morts parce que tout simplement ils ont fait confiance à un groupe : Le M5 RFP ! (dont les ténors dormaient quand les balles les faisaient taire à jamais). De manifestations en manifestations ! De refus en refus ! Le M5 RFP a battu le record en matière de désobéissance civile en s’investissant par de manifestations pacifiques des biens communs (l’assemblée nationale, ORTM ou les voies publiques). Où il y a eu des saccages des locaux.







Souvenons-nous encore de la terreur que le peuple malien a subie, même si en ce moment certains pensaient que le Mali était constitué du « peuple M5 » et des autres. La pensée suivante s’impose : Sommes-nous assez dupes pour encore suivre ces hommes dont la majorité était animée d’intérêts personnels de Juin à août 2020 ? Il y aurait encore plusieurs d’entre eux qui auraient dans les tiroirs des projets morts nés à cause du parachèvement d’une lutte qui n’a jamais dit son nom. Alors, que dire de cette résurrection à un moment où le peuple malien a pris connaissance du calendrier électoral ? Le M5 pourra-t-il poursuivre son projet malgré ce calendrier ? Le peuple saura-t-il faire un choix décisif ?







En s’adressant aux autorités de la Transition et au M5 RFP, nous disons que le peuple malien : n’est plus de la viande à envoyer à la boucherie, ne sera plus un bétail électoral. Nous ne voulons plus de cette politique violente au nom du peuple ! Nous invitons donc le peuple à s’armer lourdement pour les échéances électorales à venir.







Que le peuple comprenne que notre arme, l’arme de la génération consciente, c’est la voix des urnes à travers un projet de société SMART ; Que le M5 RFP comprenne que le pouvoir ne sera plus un gâteau à partager surtout pas à sa guise ; Que les autorités de la Transition comprennent que l’histoire et le temps les jugeront.



Vive la vraie démocratie ! Vive la génération consciente !







Gabriel Annaye Togo, Politiste