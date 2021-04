SBM accusé d’être derrière l’arrestation de Yamoussa Camara - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique SBM accusé d’être derrière l’arrestation de Yamoussa Camara Publié le jeudi 22 avril 2021 | Le Pays

© aBamako.com par AS

Conférence-débat du parti ASMA-CFP sur la Transition

Bamako, le 28 Novembre 2020, l`Alliance pour la Solidarité au Mali - Convergence des Forces Patriotiques, (ASMA-CFP) a animé une conférence-débat sur la Transition. Tweet





Dans son intervention sur Djoliba FM comme sur Africable Télévision, l’ancien ministre de la Défense et des Anciens combattants accuse Soumeylou Boubeye Maïga d’être derrière son arrestation. Selon lui, la guerre entre lui et le président de l’Asma-CFP a commencé après qu’il ait prouvé devant le président IBK que ce dernier ne maitrisait pas les questions de sécurité. « Le président de la République nous a consultés sur son intention de décorer les journalistes Ghislaine Dupond et Claude Verlon. Le Président a exprimé son intention de faire de ces deux journalistes des Commandeurs de l’ordre nation. Moi, je lui ai proposé de leur décorer en tant que Chevaliers de l’ordre national. Chose qu’il a accepté », a indiqué le général Yamoussa Camara. Selon ses explications, ce qui créé la haine de Soumeylou Boubeye Maïga à son encontre est lié à la question du rôle de la Minusma que le président de l’ASMA a « mal » expliqué. « Au cours de cette même rencontre de consultation sur la décoration des journalistes, on s’est entretenu sur le rôle des forces étrangères au Mali. Et quand Boubeye a indiqué que l’opération Serval était au Mali pour défendre et sécuriser la Minusma, je lui ai rappelé à l’ordre. Je lui ai dit qu’il avait une lecture erronée des choses. Comme il se croyait expert en question de sécurité et voulait se faire plaire au Président, il n’a pas su digérer ma réaction et a juré de m’envoyer en prison », a déclaré en Bamanankan, le général Yamoussa Touré. Selon l’auteur du livre « PRÉSUMÉ COUPABLE : Ma part de Vérité », le « tigre » voyait sa chance réduite auprès du Président IBK s’il ne l’écartait pas. Pour arriver à son objectif, laisse entendre le général, SBM a décidé de créer une crise de méfiance entre lui et le président de la République. « Le premier plan de Boubeye était d’abord de créer une crise de confiance entre moi et le Président IBK, donc de m’isoler. Il a adressé une correspondance dans laquelle il m’instruit de me présenter devant le Juge Karembé du Pôle Économique pour une affaire me concernant. J’y ai été parce que je n’avais rien à me reprocher », a laissé entendre le général Yamoussa Camara.



Selon l’ancien ministre de la Défense et des Anciens combattants, toutes les questions qui lui étaient posées par le juge Karembé étaient préparées en complicité avec l’ancien premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga. Aussi, dit-il, être interpellé et emprisonné par la complicité de Boubeye. Ce qui est plus grave encore, c’est que le Général Yamoussa Camara fait croire que SBM serait un « pion » de la France au Mali. « Par la ruse, Boubeye a réussi à faire croire au Chef de l’État IBK et à certains magistrats que ma personne était une épine dans les pieds des autorités et qu’il fallait me mettre aux arrêts », a-t-il révélé. Le général Camara n’en décolère pas et ajoute : « Boubeye avait diligenté une équipe de contrôleurs pour tenter de trouver une affaire de détournement m’impliquant lors de mon passage au ministère de la Défense, mais ces mêmes contrôleurs ont constaté que c’est plutôt SBM lui-même qui serait impliqué dans une affaire de surfacturation lors des achats de chaussettes destinées à nos FAMAS ».



Même si le général Yamoussa Camara a dénoncé d’autres personnalités dont le président IBK dans son livre, il a beaucoup insisté sur l’ancien premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga.