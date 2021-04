Centre du Mali : Les hommes armés reprennent leur opération de fermeture des classes - abamako.com

Centre du Mali : Les hommes armés reprennent leur opération de fermeture des classes
Publié le jeudi 22 avril 2021 | Le Pays

Après une courte période d’accalmie, les individus armés ont repris leur opération de fermeture des classes au centre du pays. Le lundi 19 avril dernier, plusieurs localités du centre ont été obligées de fermer leurs salles de classe. Cette situation crée de la panique au niveau des habitants.



Selon Studio Tamani, les responsables scolaires du village de Sanguéla, dans le cercle de Koutiala ont été obligés par des hommes armés non identifiés à fermer les salles de classe du village. A en croire les témoins de cette e source, « les assaillants sont arrivés à moto, ont fait des tirs de sommation, pointé l’arme sur le directeur et l’ont obligé à fermer les classes ».



Au-delà de Koutiala, le village de Dionina dans la Commune d’Ourikila cercle de Yorosso a également reçu la visite d’hommes armés à motos, le même jour selon studio Tamani. Comme le village de Sanguéla, ces bandits armés ont ordonné la fermeture de toutes les écoles de ce village.



Il faut rappeler que ces scènes se déroulent quasiment toutes après le départ des forces de défense et de sécurité dans ces localités.



Le véhicule de la police des frontières quittant Koutiala pour le poste de Sonna a même échappé à une embuscade non loin du carrefour d’Ourikila, le même jour, entre 6 heures et 7 heures, selon Studio Tamani.



A croire les témoins de notre source, des bandits armés ont tiré à balles sur le véhicule.



Si aucune perte en vie humaine n’a été déplorée, il faut signaler que deux policiers été blessés, en plus de la grande panique que vient au quotidien les populations de ces différentes localités.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS