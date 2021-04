Tchad: le flou entoure les circonstances de la mort d’Idriss Déby - abamako.com

News Afrique Article Afrique Tchad: le flou entoure les circonstances de la mort d’Idriss Déby Publié le jeudi 22 avril 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Idriss Déby, président du tchad

Comment est mort le maréchal du Tchad ? Selon l'armée, Idriss Déby serait décédé les armes à la main en tentant de repousser les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Une hypothèse confirmée par nos confrères de Jeune Afrique. Mais les versions sur les circonstances exactes diffèrent.



Plus de 24 heures après l’annonce qui a provoqué un choc au Tchad, il n'existe pas de version officielle et détaillée de la mort d'Idriss Déby. Le flou règne encore sur les circonstances exactes de ce décès. L'armée affirme qu'il serait mort suite à une blessure contractée dans le nord du Kanem, en affrontant les rebelles du Fact, mais elle ne donne pas plus de précision.



À partir de là, plusieurs versions s'opposent. C’est le cas notamment concernant la date de la mort d’Idriss Déby. Dans un long récit publié ce mardi, Jeune Afrique écrit que le maréchal aurait été touché dimanche après-midi en combattant non loin de son fils une colonne de rebelles. Il serait ensuite décédé dans la soirée.