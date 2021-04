Mali: trois soldats suédois de la force Takuba légèrement blessés dans l’explosion d’une bombe - abamako.com

News Politique Article Politique Mali: trois soldats suédois de la force Takuba légèrement blessés dans l’explosion d’une bombe Publié le jeudi 22 avril 2021 | AFP

© AFP par Byline

Trois soldats suédois, engagés dans le groupement de forces spéciales européennes Takuba, ont été légèrement blessées mercredi soir dans l'explosion d'une bombe située en bord de route dans l'est du Mali, ont annoncé jeudi les forces armées suédoises. "Deux des soldats ont repris leur service et le troisième est sous observation médicale", ont indiqué les autorités dans un communiqué.Répondant à l'appel de la France, la Suède, qui n'est pas membre de l'Otan, avait annoncé en mars 2020 son intention de participer à la force européenne Takuba chargée d'accompagner l'armée malienne au combat.Le Parlement suédois avait donné son feu vert en juin pour l'envoi de 150 hommes arrivés sur le sol malien début 2021.La force suédoise, qui compte notamment trois hélicoptères Blackhawk, est basée à Ménaka dans le Liptako malien, une région proche de la frontière du Niger et du Burkina Faso où sont concentrés plusieurs groupes jihadistes liés à l'Etat islamique au grand Sahara (EIGS) et à Al-Qaïda.Le pays nordique était déjà présent au Mali via la force onusienne de la Minusma, avec 215 militaires.