Lancement officiel du Projet GOTEACH : SOS Villages d'enfants Mali et DHL à pied d'œuvre pour l'employabilité des jeunes Publié le jeudi 22 avril 2021 | Le Républicain

SOS Villages d’enfants Mali, en partenariat avec la société DHL international Mali, a lancé officiellement, le mercredi 21 avril 2021, à Bamako, le Projet pilote d’entrepreneuriat des jeunes bénéficiaires de GOTEACH à travers un atelier. L’objectif général de l’atelier de lancement du projet GOTEACH est d’informer les acteurs, notamment les parties prenantes et les autres partenaires, sur ledit projet de différentes phases de mise en œuvre. A travers ce projet, SOS Villages d’enfants Mali et DHL entendent œuvrer pour l’employabilité des jeunes.

La cérémonie d’ouverture de cette cérémonie de lancement a enregistré la présence du directeur national de SOS Villages d’enfants Mali, Adama Sanogo, du responsable service client à DHL, Keïta Dioumé Tounkara et d’autres personnalités. Selon Adama Sanogo, directeur national de SOS Villages d’enfants Mali, ce projet va coûter environs 16 000 dollars (8 millions de FCFA) par an sur cinq ans et une dizaine de jeunes bénéficiera de ce projet. Avant d’ajouter que le projet évoluera dans le domaine de l’agroalimentaire et dans d’autres activités génératrices de revenues. Selon lui, la mise en œuvre de ce projet permettra d’offrir un environnement agréable aux enfants qui sont dans le besoin. « Il faut assurer ces jeunes enfants qui sont passés par SOS villages d’enfants Mali même ceux qui ne sont pas passés par SOS, mais qui sont vulnérables puissent avoir une certaine capacité, des compétences pour s’auto-promouvoir à travers l’employabilité et comment se vendre sur le marché du travail ou à défaut d’être employés, d’être leur propre employeur. Donc, c’est à cette fin que nous accompagnons ces jeunes jusqu’à ce qu’ils deviennent indépendants », a conclu Adama Sanogo. A sa suite, Keïta Dioumé Tounkara, responsable service client à DHL, a indiqué que le projet GOTEACH est un partenariat sur l’employabilité et la formation des jeunes à travers SOS villages d’enfants Mali. En septembre 2018, dit-elle, DHL a lancé ce projet pour aider les jeunes à avoir une formation sur l’entrepreneuriat et la gestion des projets. « Vu la réussite de ce projet, nous avons formé et appuyer trois jeunes qui se sont installés à leurs propres compte dans l’agrobusiness, l’agropastoral et l’artisanat. Vu la réussite de ces jeunes, DHL a désigné le Mali comme pays pilote, d’où le lancement de ce projet GOTEACH pour cinq ans encore », a conclu la représentante de la société DHL. Quant à Fadiala Traoré, représentant des jeunes bénéficiaires du projet GOTEACH, il a remercié les partenaires, DHL et SOS. « GOTEACH a été un réel appui pour nous les jeunes, surtout en cette période de pandémie de COVID-19 qui a impacté négativement sur l’école et sur presque tous les secteurs d’activités. Et face à ce défi, GOTEACH a permis aux jeunes de suivre en ligne plusieurs modules de formation ayant renforcé nos compétences afin que nous puissions être compétitifs. De même, GOTEACH a permis pour certains jeunes, l’utilisation des outils TICs, l’élaboration d’un business plan, les financements de projet pour la création d’entreprise », a souligné Fadiala Traoré.



Aguibou Sogodogo