L'ex premier ministre Dr Boubou Cissé acquitté : Que va-t-il faire suite à cette liberté ?

News Politique Article Politique L’ex premier ministre Dr Boubou Cissé acquitté : Que va-t-il faire suite à cette liberté ? Publié le jeudi 22 avril 2021 | Le Soir de Bamako





Bamako, le 26 septembre 2019. Le Premier Ministre Dr. Boubou CISSE a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction des infrastructures pédagogiques qui consacrent ainsi la 2ème phase de la Cité Universitaire de Kabala. Tweet

Dr Boubou Cissé, le dernier Premier ministre de l’ex-président déchu Ibrahim Boubacar Keïta peut sortir de sa cachette. La justice malienne avait inculpé le jeudi 31 décembre 2020 six personnalités civiles pour tentative présumée de coup d’État, selon leurs avocats, son nom a été officiellement cité dans le communiqué du Procureur de la République de Bamako. La Cour Suprême du Mali vient de rejeter le pourvoi inscrit par le Procureur Général près de la Cour d’Appel de Bamako contre l’arrêt du 2 mars 2021 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako ayant annulé la procédure et ordonné la mise en liberté de tous les inculpés dans l’affaire dite de « déstabilisation de la transition et de complot contre le gouvernement ». Quelles peuvent être ses perspectives maintenant qu’il est libre de tout mouvement ?



Quelques minutes après cette décision de la Cour Suprême, l’ex-Premier ministre du régime IBK a sorti un communiqué de presse afin de s’exprimer.



Contenu du Communiqué:



« Cette décision de la Cour Suprême de notre pays vient mettre un terme définitif à cette sinistre affaire, et souhaitons-le, aux persécutions inutiles et tentatives d’atteinte à notre honneur et à notre dignité dans le cadre d’un complot imaginaire.

Je salue cette décision de justice qui va permettre à des innocents, Youssouf Mohamed Bathily, Vital Robert Diop, Youssouf Kansaye, Mamadou Koné et Aguibou Tall, abusivement détenus depuis près de quatre mois, de recouvrer la liberté et de retrouver leurs familles. J’ai toujours exprimé ma confiance en la justice de mon pays qui vient encore une fois de prouver son indépendance et sa crédibilité. C’est l’occasion pour moi de remercier vivement nos avocats pour leur engagement et leur professionnalisme, et saluer pour leur courage et leur sens du devoir, les hauts magistrats, tant du siège que du Parquet, qui ont su se montrer dignes de leur sacerdoce.

Je salue également et remercie tous ceux, à l’intérieur comme à l’extérieur du Mali, hommes d’Etat, hommes de médias et simples citoyens, qui se sont mobilisés pour faire triompher, au-delà de nos personnes, les idéaux de justice, de vérité et de démocratie. Je tiens encore une fois à assurer les autorités de la Transition et le peuple malien de ma loyauté et de ma disponibilité à toujours servir les intérêts du Mali.

Je voudrais enfin, en ce mois béni de Ramadan, renouveler mes meilleurs vœux à tous nos compatriotes et à tous les musulmans d’Afrique et du monde.

Dr. Boubou Cissé

Ancien Premier Ministre

Grand Officier de l’Ordre National »



Désormais, le jeune Premier ministre est libre de vaquer à toutes ces occupations, mais que va-t-il faire réellement ? On le sait, Dr Boubou Cissé a été un grand technocrate avant d’être propulsé dans la scène politique.



Va-t-il retourner à ses occupations antécédentes ou faire une carrière politique ?

Ils sont nombreux les jeunes, lorsqu’il était Premier ministre, qui souhaitent qu’il soit candidat aux prochaines élections présidentielles pour la succession de son mentor IBK. Va-t-il aller à cette lancée ? Oui ! A-t-il le soutien du RPM ? Une autre difficulté car les cadres du RPM ne vont pas accepter sa candidature dans leur parti. Le mieux pour lui est de partir à ces élections, s’il en a l’ambition, en candidat indépendant. Là aussi, des interrogations se posent, est-il aimé par les maliens ? Comment peut-il séduire le peuple malien après avoir été le Premier ministre d’un président qui a été vomi de tous ? Mais certaines choses peuvent être des atouts, Boubou Cissé innocenté d’une accusation et s’il utilise des arguments convaincants, l’homme peut créer la surprise. Mais certaines informations attestent que Dr Boubou Cissé peut être le candidat de l’Adema, car L’ancien Premier ministre Boubou Cissé est un militant actif de l’Adema-Pasj à Djenné. Ce qui fait de lui le candidat potentiel des abeilles lors de la prochaine présidentielle. «Bien sûr, Boubou Cissé est un militant Adema ici à Djenné. Il y a longtemps qu’il a adhéré le comité de son quartier, Djobourou », confie le maire Adema de la localité, Tahirou Bah. Selon lui, cette information n’est pas secrète, même si l’intéressé lui-même avait souhaité rester juste au niveau comité pour un départ. Le responsable de la section Adema de Djenné informe qu’ils sont en train de travailler sur les textes pour aller rapidement aux renouvellements des instances au niveau de la section.



Dr. Boubou Cissé peut aussi ne pas déposer sa candidature pour cette élection, mais plutôt chercher à être Député dans la circonscription, étant jeune, afin de poser des actes concrets pour séduire davantage les populations et montrer son potentiel en tant que bon dirigeant

Personne ne sait pour le moment où était caché l’ex-Premier ministre Dr Boubou Cissé. Mais, il se raconte que l’ancien Premier ministre d’IBK est bien intéressé par la présidence de la République. En attendant de mieux déchiffrer les bourdonnements au sein de la ruche, les fissures apparaissent pour la tenue du congrès qui doit aboutir au renouvellement du comité exécutif du parti. Boubou Cissé va-t-il porter les couleurs de l’Adema à la prochaine présidentielle ou être candidat indépendant ou encore passer à autre choses ? La réponse à cette question ne va plus tarder, les jours à venir, l’homme va se prononcer sur le sujet.







FRANCK HERVE