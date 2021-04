Le président français arrive au Tchad pour les funérailles de Déby - abamako.com

Le président français arrive au Tchad pour les funérailles de Déby Publié le jeudi 22 avril 2021 | AFP

© AFP par DR

Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron est arrivé jeudi soir au Tchad où il assistera vendredi aux funérailles du président Idriss Déby Itno, tué au front par des rebelles, selon l'armée, a constaté un journaliste de l'AFP. M. Macron a aussitôt rencontré, selon la présidence française, le nouvel homme fort du Tchad et fils du défunt, Mahamat Idriss Déby. Ce général quatre étoiles âgé de 37 ans a été proclamé par l'armée, dès le lendemain de la mort de son père, président de la République à la tête d'une junte de 15 généraux, pour une "transition de 18 mois". Celle-ci sera suivie, a-t-il promis, par des "élections libres et démocratiques".L'avion de M. Macron a atterri en début de soirée sur la piste de la base militaire Adji Kosseï de N'Djamena, qui abrite le QG de Barkhane, la force française antijihadiste au Sahel, dont l'état-major est basé dans la capitale tchadienne. M. Macron a été escorté jusqu'à l'ambassade de France par des blindés de Barkhane, a rapporté un autre journaliste de l'AFP.Le chef de l'Etat s'est également entretenu par téléphone jeudi soir avec Hinda Déby Itno, la veuve du défunt président tchadien, a indiqué la présidence française.Le maréchal Déby, qui dirigeait le Tchad d'une main de fer depuis 30 ans et était un partenaire-clé des Occidentaux dans la lutte contre les jihadistes au Sahel, est mort lundi à l'âge de 68 ans des suites de blessures reçues au front dans le nord du pays, où il était allé commander en personne l'offensive de ses troupes contre des rebelles, selon l'armée.Ses obsèques seront célébrées vendredi à N'Djamena, avant son inhumation dans sa région natale dans le Nord-Est, près de la frontière soudanaise.Mardi, la présidence française avait réagi à l'annonce de sa mort en indiquant que la France perdait "un ami courageux" et en soulignant l'importance d'une "transition pacifique" au Tchad. Paris "exprime son ferme attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Tchad", avait encore indiqué un communiqué de la présidence.