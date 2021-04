Fin de la mission de bons offices au Mali de l’APF pour la réussite de la transition : Les députés de l’APF recommandent la tenue des élections présidentielles et législatives et décaler les locales - abamako.com

Fin de la mission de bons offices au Mali de l'APF pour la réussite de la transition : Les députés de l'APF recommandent la tenue des élections présidentielles et législatives et décaler les locales Publié le vendredi 23 avril 2021 | Le Républicain

Bamako Le 5 décembre 2020 le colonel Malick Diaw élu à la tête du Conseil national de la transition Tweet

A l’invitation du président du Conseil National de Transition (CNT), Malick Diaw, une délégation de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), conduite par Bruno Funchs, vice président de l’APF, et composée de Philippe Courard, Dah Sansan Tilkouété, Lydienne Epoubé, Néné Meriem Kane et Jean François M’Baye, a effectué une mission de trois jours qui a pris fin, hier, jeudi 22 avril 2021, à Azalai Hôtel Salam à Bamako. La conférence de presse qui a mis fin à cette mission avait pour objectif de tirer le bilan du sejour. Le président, Bruno Fuchs, s’est dit satisfait de leur séjour au Mali. « Notre mission de bons offices parlementaires au Mali a constaté une volonté réitérée des autorités maliennes de la transition de tenir leurs engagements et un souhait d’être accompagnées par la Francophonie parlementaire», a dit le président de la délégation.

Cette mission, a expliqué d’entrée le président de la délégation, s’inscrit dans la continuité de l’action des organisations internationales à l’égard du Mali, en particulier celle de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), depuis le coup d’Etat du 18 août 2020. Elle s’articule en cohérence, dit-il, avec les initiatives prises par le secrétaire générale de la francophonie. Comme toutes les missions de bons offices, ajoute le président de la délégation, Bruno, la notre a eu pour objectif de rencontrer et d’écouter toutes les parties prenantes, de faire une opinion fondée sur la situation au Mali, ainsi que d’accompagner à renforcer le dialogue entre tous les acteurs, avec pour principale intention la mise en œuvre d’une période de transition apaisée vers une démocratie pleine et entière.



Au fil de nos rencontres, échanges avec le CNT, plusieurs membres du gouvernement, le président de la transition, Bah N’Daw, de même que les principaux représentants des mouvements politiques de la société civile et des organisations internationales, dit Bruno Fuchs, nous avons constaté la volonté des différents acteurs de la transition de mettre en œuvre leurs engagements dans la période impartie de 18 mois et dans un esprit inclusif. Nous avons aussi noté avec satisfaction, ajoute Bruno, le souhait des parties prenantes de s’engager pleinement dans le processus de réforme. L’APF, ajoute le président de la délégation, Bruno, qui a offert son aide au CNT et au gouvernement pour favoriser la réalisation de ces engagements dans un climat apaisé et constructif, exprime une attention particulière au respect des échéances électorales, notamment à des élections présidentielles et législatives sécurisées et transparentes sur tout le territoire, quitte à ce que les élections locales aient lieu après, le temps étant très court pour réaliser tout cela, et aussi au vu de la situation sécuritaire que vit le pays depuis 2012.



Pour terminer, conclut Bruno, l’APF continuera à renforcer la coopération parlementaire avec le Mali, continuera à suivre de près la situation sur place et à poursuivre le dialogue avec le CNT et les acteurs politiques et sociaux. «On se réjouit de la détermination des femmes à participer au processus de transition et recommande pleinement de les y associer », conclut Bruno.



A rappeler que l’APF est l’assemblée consultative de la francophonie. Elle regroupe des parlementaires de 90 parlements ou organisations interparlementaires.



Hadama B. Fofana