Sept raisons pour rejeter l'accord d'Alger 2015

Cérémonie de signature de l`accord de paix par la CMA

La CMA a signé l`accord de paix et réconciliation le 20 Juin 2015 à Bamako Tweet

Falsification de l’histoire



Il est faux, historiquement, de dire que » l’Azawad recouvre une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique partagée par différentes populations du Nord du Mali « . (Tire I, Chap. II, Paragraphe.2).



Les zones de Tombouctou, Gao et Kidal n’ont jamais formé un ensemble socio-politique appelé azawad ! L’azawad politique est une création des rebelles touaregs et des médias français, dans les années 1990. Les Sonrhaïs et alliés, les ?Sédentaires?, qui représentent 90% de la population du Nord n’adhèrent pas à ce projet !



Il existe en réalité une bande de terre, d’environ 350 Km², située entre Tombouctou et Arawane, appelée Azawad et connue de quelques autochtones seulement.



Cette « falsification grossière » de l’histoire (Abdoulaye Simpara in maliweb-25 septembre 2014), ou supercherie, a été validée à Alger. Une légèreté coupable de la part des ?négociateurs? du gouvernement et confirmée par les propos de l’ancien ministre Ousmane Sy, l’un des acteurs : « c’est la médiation (Algérie) qui a écrit l’Accord, a » remis l’avant-projet aux deux parties pour des observations « . Mais » au deuxième jour des négociations, à Alger, il a été demandé à l’équipe gouvernementale de parapher l’Accord « . Elle a signé. Les rebelles ont refusé ! (rapportés par Fousséni Togola in Phileingora, 26 février 2021).



Mensonge sur la marginalisation



?La marginalisation des populations du Nord? est au cœur de la propagande des rebelles ! Or, à partir de 1992, plus de 1.000 milliards de francs ont été investis au Nord ! En 2012, les effets bénéfiques de cet engagement étaient visibles. Ainsi, selon le Fonds International de Développement Agricole, en 2013, le taux de pauvreté monétaire était de 29% à Tombouctou, Gao et Kidal, contre 47% à Mopti et Ségou, 36% à Kayes et Koulikoro, 84% à Sikasso. C’est-à-dire que les populations du Nord étaient les moins pauvres du Mali (Les Rébellions touarègues au Mali, entre idées reçues et réalités, par Clotilde Barbet, L’Harmattan, Paris 2015, P.123-Note 230).



Plus de mille écoles construites (fondamentales, lycées, Institut de formation des maîtres, Institut de recherche islamique) dans les régions de Gao et Tombouctou (Op. cit. P.112) ; des cantines pour plus de 120.000 enfants dans 300 écoles à Tombouctou, 270 à Gao et 198 cantines pour la seule région de Kidal (Op. cit. P.113). En comparaison, il y avait 6 cantines à Kati, 7 à Sikasso, 17 à Koutiala, 28 à Nioro, 40 à Kayes et 96 à Mopti.



Plus de 3.000 jeunes touaregs et arabes, anciens combattants ou pas, avaient été intégrés dans les différents services administratifs et militaires. Il y a eu des ministres (MM Zahabi, Agatham, Erlaf, El Moctar) et de nombreux autres dans les représentations diplomatiques (Iyad Ag Ghali et Boubacar Sadeck Ould Mohamoud, en Arabie Saoudite, Abdourahmane Galla, en Algérie, Mohamed Ag Bilal, en Côte d’Ivoire, Zeidan Ag Sidalamine, en Chine, Abdallah Ag Hama, en Egypte).



En 2009, on avait commencé la réalisation de plus de cent forages, puits, stations solaires et mares à Douentza, Gossi, Gao, Bourem et Ansongo. Kidal seule avait bénéficié de plus d’un milliard de francs pour son approvisionnement en eau et son assainissement (op. cit. P.109). Les aéroports de Tombouctou et Gao avaient été refaits.



Aussi, « comme l’a rappelé Mohamed Ag Mahmoud, ancien rebelle, puis Directeur général de l’Agence de Développement du Nord-Mali, il apparaît clairement que, depuis la signature du Pacte national en 1992, de vrais efforts de développement ont été engagés […] Aujourd’hui, du point de vue économique, rien ne justifie une rébellion : les trois régions du Nord-Mali font partie des six régions les moins pauvres du pays » (Op. cit. P.119).



Tous ces efforts ont été anéantis par le MNLA, en 2012 : les ponts, les barrages, les écoles, les aéroports, les banques ont tous été détruits. L’Accord demande aujourd’hui aux Maliens de payer pour ces destructions volontaires : de « la réparation des motopompes des périmètres irrigués » à la prise en charge des victimes de la rébellion : » des enfants chefs de famille, des orphelins, des enfants traumatisés, des veuves, des femmes chefs de famille, des jeunes délinquants… » (cf. Annexe-3).



Fin des FAMA

L’Accord propose de remplacer l’Armée nationale par un ensemble hétéroclite d’unités tribales ou ethniques. En effet, son Article 17 prévoit « une représentation significative de toutes les populations du Mali au sein des forces armées et de sécurité« . Autrement dit, chaque tribu ou ethnie aura ses représentants dans la « nouvelle armée« . Or, l’expérience du Pacte national (1992) n’est pas encourageante : un millier « d’intégrés » ont déserté et rejoint la rébellion en 2012 !



La nouvelle armée devrait aussi « inclure un nombre significatif de personnes originaires des régions du Nord, y compris dans le commandement » (Art.22). Enfin, l’Annexe-2 de l’Accord stipule que » les membres des mouvements, anciennement officiers des forces armées et de sécurité, seront réintégrés au moins aux mêmes grades « .



En clair, il faudrait réintégrer les déserteurs qui ont massacré leurs camarades prisonniers à Aguelhok, tué des civils, posé des mines, détruit des infrastructures économiques, civiles, militaires et commis d’autres crimes abominables !



En face, la CMA reste une unité homogène supervisée par Barkhane (la France) et la MINUSMA !



Destruction de l’Etat malien

L’Accord ne se soucie que des ?Régions du Nord? citées 17 fois, Kidal 16 fois, Gao 16 fois, Tombouctou 15 fois. Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti sont totalement ignorées.



La Constitution doit être modifiée, des mesures législatives et règlementaires prises pour permettre aux populations du Nord de gérer leurs propres affaires, leur assurer une plus grande représentation au sein des institutions nationales (Art.6), voire d’exercer des prérogatives d’Etat – lever des impôts et disposer d’une police (Art. 5 et 8) ! Bref, le Nord sera un Etat à part entière !



Est-ce que les autres populations pourront travailler dans les « Régions du Nord » ?



L’Article-16 de l’Accord précise : concernant les emplois dans les Collectivités territoriales du Nord, » les effectifs seront majoritairement réservés aux ressortissants des régions du Nord » ! Explication : les emplois au Nord-Mali seront réservés aux populations du Nord ; ces mêmes « populations du Nord » auront droit à un plus grand pourcentage des emplois au niveau national !



Comme l’a rappelé Dr Brahima Fomba, ces dispositions sont en contradiction flagrante avec l’Article 2 de la Constitution qui consacre que tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs, et prohibe toutes les formes de discrimination. (L’Aube, 28 mai 2015).



Création d’un Etat-racial

La France a fait de Kidal un Protectorat, au mépris du droit international, actualisant son vieux projet (1957) de création de l’Organisation Commune des Régions Sahariennes (une zone potentiellement riche en ressources minières, couvrant le Sud de l’Algérie, le Nord du Mali, du Niger et du Tchad). Instrumentalisée, la rébellion a repris ce projet dans les années 1990.



En 1991, un leader de la rébellion touarègue avait dit : les Touaregs sont des » Blancs » qui ne doivent pas vivre sous la domination des Noirs. (Journal Le Monde, France, daté du 1er et 2 décembre 1991).



En 1992, un responsable de l’Armée Révolutionnaire de Libération de l’Azawad (ARLA), avait expliqué la stratégie définie : généraliser l’insécurité pour créer une situation comparable à celle des Kurdes en Irak, et provoquer l’arrivée de « forces d’interposition de l’ONU » dans le Nord du Mali ; ce qui permettrait la création d’un embryon d' »Etat blanc« , lequel sera consolidé avec le temps.



Cet agenda a conduit les soldats de l’ONU au Mali : en 2012, le Secrétaire général de l’ONU, Mr Ban Ki-Moon, affirma son soutien aux rebelles, allant jusqu’à condamner les touaregs anti-indépendantistes, avant l’arrivée des Casques bleus. La MINUSMA exécute les ordres. On attend toujours les sites de cantonnement prévus » dans un délai maximum de 120 jours » suivant la signature de l’Accord (Annexe 2 – Cantonnement) ! Le MNLA a organisé une chasse aux Noirs le 2 juin 2013, sous prétexte de rechercher des ?espions maliens?. La MINUSMA et Barkhane ont fermé les yeux sur cette ?épuration ethnique? !



En violation de l’Art.1-alinea 1 de l’Accord qui réaffirme le « respect de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Etat du Mali « , le MNLA a proclamé l’indépendance de Kidal. La France et la MINUSMA assistent chaque année à cette célébration !



Et vive la » sincérité et la bonne foi » des parties, » première garantie de l’aboutissement de l’Accord « , Art.50. De qui se moque-t-on ?



Suzeraineté de Kidal sur le Mali

L’objectif premier de l’Accord est de créer un Etat formé par les régions du Nord, dirigé par la CMA ! Ainsi, le découpage territorial, imaginé en 2018, va instaurer la domination des populations minoritaires du Nord sur l’Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités. Première alerte : Gao et Tombouctou (90% de la population), auront seulement huit (08) députés, contre trente-deux (32) pour les 10% de population des régions de Kidal, Ménaka, Taoudéni et Gourma!



Toutes les fractions et tribus du Nord ont été érigées en Cercles, pour avoir une « représentation forfaitaire » accordée aux Communes de moins de soixante mille habitants. Aussi, la région de Kidal (moins de cent mille habitants) aura huit Cercles ; Sikasso et Ségou (plus de trois cent mille habitants) auront chacune quatre Cercles!



Le Haut Conseil des Collectivités, composé des représentants des Collectivités, sera sous la coupe de la région de Kidal et ses alliées. Si demain, on transforme ce Haut Conseil en Sénat (ou deuxième chambre), celui-ci sera dominé par les représentants de ces régions sous-peuplées.



Défense du féodalisme

Au Nord-Mali, la population la plus marginalisée, la plus négligée et la plus maltraitée est la communauté Bella ou Kel Tamasheq Noire ! Une population à majorité esclave, dont le combat pour la liberté a été salué en 2014 par l’Unesco, qui a décerné un prix au président de leur association, Temedt, créée en 2006.



Pas un seul mot dans l’Accord d’Alger sur ce crime contre l’humanité ! Le Niger et la Mauritanie ont voté des lois criminalisant l’esclavage en 2003 et 2015, respectivement. A cause de la connivence entre l’Etat et les chefs féodaux, la lutte contre l’esclavage a cessé au Mali depuis 1968 !



Cet Accord est inique et mortifère. Il fixe l’ethnicisme et le communautarisme comme clés de répartition du pouvoir, malgré les tragédies récentes du Kossovo et du Rwanda. Si chaque communauté doit délimiter son ?pays?, le pire est à venir : ?où commence le pays touareg et où s’arrête le pays sonrhaï? ; ?où commence le pays dogon et où s’arrête le pays peul?, etc. ? Pourtant, les Grands empires ont assuré la coexistence pacifique entre ces communautés pendant des siècles !



La France et la MINUSMA ont installé, équipé et entrainent une horde guerrière à Kidal (d’où partent toutes les attaques terroristes et où convergent les otages du Sahel). A Bamako, on enseigne aux FAMA le pacifisme (formation à la paix et aux droits de l’homme) et le défaitisme (publicité Derhane-ORTM montrant un soldat dictant son testament avant d’aller se faire tuer au Nord) !



Grands Fétiches rescapés, Mânes de nos ancêtres, Allah, Bouddha, Jésus, inspirez notre jeunesse !



Yaya Togora, Consultant



Source: l'Indépendant