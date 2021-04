Appuyer de façon substantielle la justice malienne pour la lutte contre l’impunité, la sécurisation des prisons, la prévention du terrorisme et de l’extrémisme violent - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Appuyer de façon substantielle la justice malienne pour la lutte contre l’impunité, la sécurisation des prisons, la prévention du terrorisme et de l’extrémisme violent Publié le vendredi 23 avril 2021 | MINUSMA

© Autre presse par DR

remise d’équipements destinés au Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale

Bamako, le 19 Avril 2021, la salle de conférence du Département de la justice et des droits de l’Homme a servi de cadre pour la Cérémonie de remise d’équipements destinés au Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale. Tweet

Le 19 avril dernier, au cours d’une cérémonie symbolique, le Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée (PJS) et la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée (DNAPES) ont reçu un important lot de matériels de la part des Nations Unies. Ces équipements, parmi lesquels se trouvent notamment plusieurs véhicules, ont été remis au Ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Garde des Sceaux, Mohamed Sidda DICKO, par Mbaranga GASARABWE, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies au Mali.



La MINUSMA, à travers sa Section des Affaires judiciaires et pénitentiaires (SAJP), conjointement avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a offert au PJS et à sa Brigade d’Investigation Spécialisée (BIS) cinq véhicules 4X4 et 12 motos. Ce premier lot contient aussi 35 ordinateurs portables, du matériel informatique et bureautique complémentaire et des outils d’enquête divers cofinancés par une généreuse contribution du Gouvernement des États-Unis. Ce projet conjoint a été mis en œuvre depuis mars 2018 à travers des actions de formation, de mentorat, d’assistance législative et de fourniture d’équipement.



Le second lot, offert par la MINUSMA, comprend un bus de 15 places, cinq systèmes d’enregistrement biométrique portatifs « Seek Avenger », un logiciel d’analyse de données téléphoniques, du matériel informatique, bureautique et de communication, des équipements de police technique et scientifique, des équipements de sécurité, notamment un système de contrôle par rayons X, et un générateur. Ce second lot inclut par ailleurs des formulaires de renseignement et de saisie, à l’usage des forces armées maliennes pour faciliter le transfert de suspects et de pièces à conviction depuis le théâtre des opérations au PJS. Ces formulaires devraient faciliter les enquêtes judiciaires relatives aux personnes appréhendées par les FAMa. Ces deux dotations renforceront les capacités opérationnelles du PJS et de la BIS, notamment la mobilité des magistrats et des enquêteurs. Elles permettront leur déploiement rapide sur les scènes de crime dans les régions les plus affectées par l’insécurité, y compris au Centre du Mali, où une antenne régionale est en cours d’établissement à Sévaré.



Aussi concernée, la DNAPES a reçu de la MINUSMA des équipements en appui au projet d’informatisation des établissements pénitentiaires. Des véhicules ont également été remis dont un pick-up avec plateforme aménagée pour le transport d’unités d’intervention ; un minibus pour le transport de détenus et deux motos de 1300 centimètres-cubes. L’on compte enfin des équipements de sécurité. Ce geste est destiné à permettre, avec l’appui de la MINUSMA, la mise en place de la Brigade d’Intervention Rapide de la DNAPES qui a vocation à intervenir en urgence sur tout le territoire en cas d’attaque ou de situation sécuritaire complexe dans un établissement pénitentiaire. Ce soutien à la DNAPES s’inscrit dans le cadre du soutien de la MINUSMA à la sécurisation et à la bonne gestion des prisons, et des efforts visant à prévenir l’extrémisme violent dans le milieu carcéral. L’action de la SAJP souligne le rôle indispensable de la Justice dans la sécurisation des populations et la lutte contre l’impunité.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA