Coupures d'électricité : « c'est du jamais vu », indiquent des habitants de Menaka

Coupures d'électricité : « c'est du jamais vu », indiquent des habitants de Menaka Publié le vendredi 23 avril 2021 | Studio Tamani

Pour dénoncer les coupures d'électricité intempestives, des dizaines de consommateurs ont organisée un sit-in devant la direction générale de la société Énergie du Mali ce jeudi. Au même moment à Menaka, un habitant de la localité indique qu’ils « ont du mal même à charger leurs téléphones portables » avant d’ajouter que « c'est du jamais vu ».



Pour la manifestation à Bamako, elle était organisée par le collectif « Stop EDM ». «L’électricité est une nécessité et non un luxe », « la protection du consommateur, un devoir citoyen », « on veut du courant», scandait les manifestants qui ont été dispersés par les forces de sécurité.