News Politique Article Politique Mali : ce que fait l’Institut Tony Blair à Bamako Publié le vendredi 23 avril 2021 | Jeune Afrique

Visite de l`ancien premier ministre britannique Tony Blair à Bamako

Bamako, le 22 mars 2021. L’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, a effectué une visite dans notre pays, au cours de laquelle il a rencontré le président de la Transition, Bah N’Daw, le Premier ministre, Moctar Ouane et deux membres du gouvernement. Tweet

L’institut de l’ancien Premier ministre britannique va accompagner les autorités maliennes pour mener les réformes institutionnelles et électorales. Voici ce dont ils sont convenus.



Le président Bah N’Daw et l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair se sont rencontrés au palais de Koulouba, le 22 mars, pour jeter les bases d’un accord de partenariat qui est en train d’être finalisé. Selon nos informations, l’Institut Tony Blair et le gouvernement malien se sont entendus sur un programme d’assistance technique pour l’exécution de la feuille de route de la transition, qui s’est engagée à mener à bien plusieurs réformes institutionnelles et électorales dans les mois à venir.



Pour l’heure, l’Institut Tony Blair a déployé deux experts au Mali.