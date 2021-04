Pillage et incendie de l’agence Sonatam de Gao : Des cartons de cigarette volés et des millions de cigarettes partis en fumée - abamako.com

News Politique Article Politique Pillage et incendie de l’agence Sonatam de Gao : Des cartons de cigarette volés et des millions de cigarettes partis en fumée Publié le samedi 24 avril 2021 | Aujourd`hui

Dans la nuit du 19 au 20 avril 2021, l’agence Sonatam de la ville de Gao a été pillée avant d’être incendiée. De jeunes Arabes sont soupçonnés d’être les auteurs du vol et de l’incendie. Selon des témoins, les assaillants ont molesté le gardien de l’agence et un menuisier des alentours avant d’ouvrir les bureaux et les magasins.

Ils ont volé plusieurs cartons de cigarettes avant de mettre le feu aux bureaux et magasins. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont battus de 2 h 45 à 6 h 30 du matin avant d’arriver au bout du feu. Pour le moment, les dégâts sont inestimables. Mais, selon notre source, des cartons de cigarettes ont été enlevés et plusieurs millions de cigarettes sont partis en fumée. Le gouverneur de la région s’est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Les enquêtes sont en cours pour traquer les responsables du pillage.



Ce saccage de l’agence Sonatam de Gao intervient après celui du 13 juillet 2018 durant lequel des hommes armés avaient ouvert les magasins et enlever 450 cartons de cigarettes.



Siaka Doumbia