Pour escroquerie de 790 000 Fcfa au préjudice de 6 dames : Le vrai faux géomancien Hamidou Togo dans les mailles du 1er Arrondissement Publié le samedi 24 avril 2021

Le Commissariat de police du 1er Arrondissement, dirigé par le Commissaire principal de police Abdouramane Alassane, vient de mettre le grappin sur Hamidou Togo pour escroquerie de 790 000 FCFA au préjudice de six dames.

De sources policières, dans la matinée du lundi 12 avril 2021 aux environs de 10 heures, sur plainte des dames Aminata Diarra, Batoma Dembélé, Soumba Coulibaly, Salimata Dembélé, Awa Niaré et Awa Ballo, les éléments de la Brigade de recherches, sur instruction du Commissaire Alassane, ont procédé à l’interpellation d’un individu déclarant se nommer Harouna Togo pour escroquerie.







Selon les plaignantes, courant 2018, le susnommé, après s’être fait passer pour un géomancien en multipliant des sommes d’argent sous leurs yeux, chose qui les a convaincues, leur a soutiré de l’argent via des manœuvres frauduleuses, sommes dont le montant s’élève à 790 000 FCFA, puis a disparu complètement dans la nature.



Avant son transfèrement devant le Parquet de la Commune II pour répondre des faits à lui reprochés, le vrai faux géomancien médite sur son sort dans l’une des geôles du Commissariat de police du 1er Arrondissement.



Boubacar PAÏTAO