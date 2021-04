Protection des droits de l’Homme en période de Covid-19 : la COMADDH renforce les capacités des FDDH et DDH vulnérables - abamako.com

La Coalition malienne des défenseurs des droits humains (COMADDH) a organisé à son siège, ce samedi 24 avril 2021, une campagne de renforcement de la protection des Femmes défenseurs des droits de l’Homme (FDDH) et des défenseurs des droits de l’Homme (DDH) vulnérables du Mali dans le cadre du programme commun dédié à cet effet.



L’objectif de cette campagne est de contribuer à la protection de l’espace civique dans le contexte de la COVID-19 pour les femmes défenseurs des droits de l’Homme et les défenseurs des droits de l’Homme vulnérables dans la sous-région ouest africaine. Il est aussi question d’identifier et de montrer les nouveaux défis et l’impact sur le travail des FDDH et DDH vulnérables dans le contexte du COVID-19, et de s’enquérir de la situation des FDDH et DDH vulnérables.



Une quinzaine de participants des FDDH et DDH victimes de graves violations des droits de l’Homme ont pris part à cette rencontre. Les échanges ont porté sur les thématiques du COVID-19 et des cas de violations des droits des défenseurs des droits humains relevés. Les travaux de cette rencontre étaient présidés par le chargé des réflexions stratégique de la COMADDH, M. Thierno Amadou Sissoko.



Faut-il le noter, la campagne de renforcement de la protection des FDDH et DDH vulnérables est exécutée par le secrétariat du Réseau ouest-africain des des défenseurs des Droits Humains (ROADDH) et les coalitions ivoirienne et Burkinabè des défenseurs des droits humains.



M.S