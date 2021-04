Jeux Olympiques : Les représentants africains fixés sur leur sort - abamako.com

Jeux Olympiques : Les représentants africains fixés sur leur sort Publié le dimanche 25 avril 2021 | Mali Tribune

Les tirages au sort du tournoi olympique de football féminin et masculin ont eu lieu le mercredi 21 janvier 2021. Le Japon, pays hôte, sera opposé à la Grande-Bretagne, le Canada et le Chili lors de la phase de poules chez les Dames tandis que les 3 représentants africains (en Messieurs) à savoir l’Afrique du Sud, l’Egypte et la Côte d’Ivoire ont hérité des groupes relevés.





A l’issue du tirage au sort, tel que dévoilé par nos confrères de L’Equipe.fr, le Japon, pays hôte, sera opposé en phase de poules au Canada, à la Grande-Bretagne et au Chili. Quant aux Etats-Unis d’Amérique, équipe championne du monde, ils affronteront la Suède, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.



Le tournoi aura lieu du 21 juillet 2021 au 6 août 2021. À noter que les groupes sont numérotés E, F et G car le tirage au sort du tournoi féminin a eu lieu après celui du tournoi masculin.







Alassane Cissouma







Les tirages au sort complets :



Chez les Femmes :



Groupe E : Japon, Canada, Grande-Bretagne, Chili.



Groupe F : Chine, Brésil, Zambie, Pays-Bas.



Groupe G : Suède, USA, Australie, Nouvelle-Zélande







Chez les Hommes :



Groupe A : Japon, Afrique du Sud, Mexique, France.



Groupe B : Nouvelle-Zélande, République de Corée, Honduras, Roumanie



Groupe C : Égypte, Espagne, Argentine, Australie



Groupe D : Brésil, Allemagne, Côte d’Ivoire, Arabie saoudite