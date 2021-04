La BCEAO dément une fausse information relayée sur les réseaux sociaux et relative à la mise “en circulation d’un billet de 50 000 FCFA“ - abamako.com

Une fausse information sur la mise en circulation prochaine d`un billet de 50 000 FCFA circule sur les réseaux sociaux depuis de nombreux jours.

Une fausse nouvelle (fake news), relative au prétendu lancement prochain d'un "nouveau billet de 50 000 FCFA", est en cours de partage sur les réseaux sociaux.

Le message frauduleux diffusé est ainsi libellé:



"La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) mettra en circulation un billet de 50 000 FCFA, à partir du 30 avril, a annoncé son directeur des activités fiduciaires, samedi à Dakar. Le président sénégalais Macky Sall, venu présider la cérémonie de commémoration du 52e anniversaire de la BCEAO a dévoilé les deux faces (recto et verso) du nouveau billet de 50 000 FCFA, en présence de Tiémoko Meyliet Koné, Gouverneur de la Banque centrale, et des invités réunis au siège de l'institution."



Selon des sources proches de la Banque Centrale, il s’agit d’une fausse information, qui n'a strictement aucune valeur. Ces mêmes sources précisent que la BCEAO n’a apporté aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque de son émission en circulation, qui demeurent valides.



Makhtar C

