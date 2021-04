Blessé en demi-finale du CHAN-Cameroun 2021 : Le défenseur Mamadou Doumbia sera compétitif le 2 juin prochain - abamako.com

News Société Article Société Blessé en demi-finale du CHAN-Cameroun 2021 : Le défenseur Mamadou Doumbia sera compétitif le 2 juin prochain Publié le lundi 26 avril 2021 | Le Pays

Victime de fracture au Tibia de péroné lors de demi-finale de la 6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui a opposé le Mali à la Guinée, le joueur de l’équipe locale du Mali et du Stade malien de Bamako, Mamadou Doumbia est aujourd’hui en rééducation. Il a été reçu, ce vendredi 23 avril 2021 par le ministre de la jeunesse et des Sports, Mossa AG Attaher. C’était en présence du vice-président de la FEMAFOOT, Kassoum Coulibaly dit Yamboxe ainsi que le Directeur du Centre de médecine du sport, Dr. Adama Sangaré.



Sorti dès la 3ème minute de jeu de la demi-finale du Championnat d’Afrique des nations Cameroun 2021, qui a opposé le Mali à la Guinée Conakry, le 3 février dernier, le jeune défenseur central des aigles locaux et des blancs de Bamako retrouve bientôt le chemin du terrain. Aujourd’hui en convalescence après plus de deux mois de blessure, Mamadou Doumbia sera mis à la disposition de son équipe le 2 juin prochain, a annoncé le Directeur général du Centre de la médecine du sport, Dr. Adama Sangaré.



Pour rappel, lors de la cérémonie de réception organisé à l’endroit de l’équipe locale qui a représenté le Mali au CHAN, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa AG Attaher a déclaré ainsi « que le défenseur Mamadou Doumbia sache qu’il est le blessé de la République et non de sa famille ». Chose qui a été réalisée, car le ministre AG Attaher, à travers les autorités de la transition, a pris en charge l’intégralité de soins du jeune défenseur central du Stade malien de Bamako.



À l’entame de son Discours, le ministre Mossa AG Attaher a tenu tout d’abord à remercier l’esprit d’équipe qui a prévalu entre son département, la Fédération et l’ensemble du monde sportif. Il s’est dit vraiment heureux de voir Mamadou se remettre sur pied et venir témoigner, lui-même, son état de santé. Avant d’inviter tous les joueurs maliens de toutes les catégories confondues de donner les meilleurs d’eux pour défendre les couleurs nationales. Car, dit-il, « tout joueur malien qui se blesse pendant un match au cours duquel, il porte les couleurs de notre pays, n’est pas le blessé de sa famille mais plutôt celui de la République ».



Quant au sociétaire de Sotuba, Mamadou Doumbia, il a témoigné toute sa reconnaissance à l’endroit des autorités de la Transition plus particulièrement au ministre Mossa AG Attaher. Il a aussi remercié la Fédération malienne de football, le centre de médecine du sport et toutes les personnes impliquées pour leur accompagnement au cours de sa blessure.



Ibrahim Djitteye



Source : LE PAYS