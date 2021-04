Valorisation des produits locaux : La coopération des femmes pour la transformation des produits locaux vient en aide à 75 femmes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Valorisation des produits locaux : La coopération des femmes pour la transformation des produits locaux vient en aide à 75 femmes Publié le lundi 26 avril 2021 | Le Pays

Tweet

Le samedi 24 avril 2021 s’est tenu un atelier d’information de la Coopération des femmes pour la transformation des produits locaux (COFETPROL) au niveau du siège de l’Union pour la République sise à Djicoroni-para. L’atelier s’est déroulé en présence des chefs de quartiers, des représentantes du maire et des bénéficiaires.



L’organisation COFETPROL est créée le 23 Mars 2010. Elle est une organisation à but non lucratif qui vise à former les femmes pour la transformation des produits locaux. Son but est la création de l’emploi pour les femmes dans la valorisation des produits locaux maliens. C’est dans ce contexte qu’avec l’aide d’une ONG allemande, Marie Schlei, la COFETPROL a constitué une initiative, celle de venir en aide aux femmes de la commune IV dans la transformation des produits locaux.



L’objectif de l’atelier, selon les responsables, est de mettre tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet au même niveau d’information. Pour ce projet, explique-t-on, 75 femmes de 3 associations dans 3 quartiers périurbains pauvres constitués de Malinkés, Dogons, peulhs, et Bambaras ont été choisis pour bénéficier de la formation.



Le choix de la commune IV, précisément les quartiers (Sébenicoro, Lafiabougou, et Djicoroni-para) est parti d’un constat, selon les initiateurs du projet qui disent avoir senti le besoin des femmes dans la transformation. D’où l’objectif d’initier ce projet pour venir en aide aux femmes de ces quartiers. Toujours selon les organisateurs l’objectif principal du projet est de : « Contribuer au renforcement de la résilience et l’autonomisation de 75 femmes de 3 associations des quartiers périphériques pauvres de la communes IV du district de Bamako ».



D’après les responsables de COFETPROL, le projet vise à offrir des alternatives de solutions à trois associations de femmes de Djicoroni, Lafiabougou, et Sébenicoro, qui, pour subvenir aux besoins quotidiens de leurs familles, mènent des activités de petit commerce (de fruits, légumes, céréales, charbon… etc.). La vente de ces produits frais périssables ne leur permet pas de faire de profit. Ce projet leur permettra donc de renforcer leur technique de transformation et de commercialisation de produits agro-alimentaires en toutes saisons. Ce qui va améliorer leur revenu et augmenter ainsi leurs capacités de résilience en matière de sécurité alimentaire.



Pour la réalisation de ce projet, le budget total s’élève à 7072700FCFA dont 2265000 FCFA de contribution de la part des initiateurs et 4255000FCFA de la part de l’ONG allemande Marie Schlei.



Pour leur part, les participants à l’atelier se disent être contents de l’initiative et invitent les bénéficiaires à s’y mettre pour le bon déroulement de la formation.



Tioumbè Adeline Tolofoudié, Stagiaire



Source : LE PAYS