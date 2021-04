Demba Fané, membre du bureau national, sur l’unité au sein de l’URD : « Je suis serein… » - abamako.com

Demba Fané, membre du bureau national, sur l'unité au sein de l'URD : « Je suis serein… » Publié le lundi 26 avril 2021 | Le Pays

Présent à l’atelier de réflexion et d’échanges dont l’ouverture a eu lieu le samedi dernier, Demba Fané, membre du bureau national de l’URD, a exprimé tout son espoir quant à l’unité et l’entente au sein de sa formation politique. Il a ainsi invité tous à mettre l’intérêt du parti au-devant.



Un des 1ers maires de l’URD à Bamako, Demba Fané trouve que l’atelier de réflexion et d’échanges tenu les 24 et 25 avril permettra aux participants de prendre certaines décisions sur la vie du parti, les nouvelles orientations stratégiques que doit prendre cette formation politique face à ce contexte particulier de transition. Ce n’est pas tout, l’objectif de cet atelier, selon lui, c’est de valider les travaux abattus par les quatre commissions mises en place. Quant aux participants, à en croire Demba Fané, ce sont, entre autres : les représentants du bureau exécutif national de l’URD et aussi les différentes commissions qui existent au niveau du parti.



Les attentes sont nombreuses au sortir de cet atelier. Pour Demba Fané, le plus important, c’est que les membres de l’URD soient d’accord entre eux sur les actions à mener. « Les attentes, c’est qu’on puisse se mettre d’accord sur un certain nombre de choses, à savoir comment est-ce qu’on doit se comporter dans cette situation de crise ; comment est-ce qu’on va désigner, si vous voulez parce que c’est la question à laquelle tout le monde s’attend, le candidat du parti ; quel attitude l’URD va adopter face à cette situation. Pour être clair, est ce que l’URD est capable d’accepter autre chose qui n’est pas une candidature propre au parti », a laissé entendre M. Demba Fané.



M. Fané dit avoir espoir quant à l’issue de cet atelier, car, dit-il, c’est la crème, c’est l’élite de l’URD qui prend part à cet atelier. « Je suis serein. Je pense que les hommes et les femmes qui animent ce parti sont des gens responsables, des gens qui ont un souci de l’avenir du parti et du Mali. Il n’y a donc pas de raison pour que les choses ne puissent pas bien se terminer », a espéré Demba Fané avant d’ajouter : « Je souhaite que les choses se passent dans la plus grande courtoisie et avec le respect mutuel qui caractérise en tout cas les membres de l’URD. Ils sont connus pour ça. Ils sont connus pour leur courtoisie et leur sens élevé du parti et du dialogue ».



B. Guindo



Source : LE PAYS