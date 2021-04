Refondation du Mali : Le mouvement « Dambé Ton » exhorte un retour aux valeurs ancestrales - abamako.com

Refondation du Mali : Le mouvement « Dambé Ton » exhorte un retour aux valeurs ancestrales Publié le lundi 26 avril 2021

Pour réussir la refondation tant souhaitée au Mali, le mouvement « Dambé Ton », en partenariat avec le ministère en charge de la Refondation de l’Etat, a organisé une conférence de presse le samedi 24 avril 2021 au siège du CNDIF. L’objectif : définir toute l’importance des valeurs ancestrales dans le Mali d’hier et les conséquences de son abandon dans le Mali d’aujourd’hui, notamment dans la construction de la paix et du vivre ensemble. C’était en présence des responsables de « Dambé Ton », du représentant du ministère en charge de la refondation et beaucoup d’autres d’organisations de défense des langues et des valeurs du Mali.



Pour résoudre la crise multiforme que connait le Mali depuis plusieurs années, les organisations membres de « Dambé Ton » trouvent nécessaire sinon impératif de recourir à nos valeurs ancestrales.



En terme claire, « Dambé Ton » n’a pas de définition conforme en français d’où l’argument de plus pour justifier, l’importance et la nécessité de retourner aux valeurs ancestrales du Mali et de réadapter les solutions disponibles de la crise, aux réalités du terrain. Quand même, on doit retenir qu’il s’agit de l’ensemble des préceptes qui définissent l’identité d’une personne par rapport à sa société.



Une occasion pour le président de « Dambé Ton », M. Adama Coulibaly de rendre hommage parallèlement à ceux qui ont su mettre en place à l’époque, de mode de vie respectueux à la cohésion sociale, les hommes et femmes qui se battent au quotidien pour la survie de l’état.



Selon lui, pour sortir de la crise multiforme que vit le Mali depuis longtemps, il est urgent et nécessaire de retourner à ces valeurs qui faisaient la grandeur de ce pays.



Des valeurs qui déterminaient, selon lui, le rôle et les limites de chaque citoyen, peu importe son rang social.



Contrairement à aujourd’hui, il a souligné également que cela se faisait de la famille à la nation, sans aucune répression ni insulte.



Donc, l’objectif de « Dambé Ton » est, non seulement de rappeler aux citoyens ces valeurs ancestrales, mais aussi de s’engager pour qu’ils soient enfin ancrés dans la gestion des pouvoirs publics pour devenir le socle de la refondation tant souhaitée. « Ce qu’on pratique depuis les indépendances, a montré ses limites dans la gestion de nos affaires d’où l’importance de retourner à nos valeurs datant afin d’avoir une vraie indépendance » a-t-il conclu.



Cela est une bonne initiative pour le représentant du ministère en charge de la refondation, Dr Boubacar Diakité qui rassura de l’engagement et de l’accompagnement de son département pour soutenir l’objectif de Dambé Ton.



Selon le DR, si on parle tant de refondation de l’Etat, cela signifie que soit la forme actuelle ne convient pas ou qu’elle n’accomplisse pas sa mission à hauteur de souhait. C’est pourquoi, d’ailleurs, il s’est réjoui de cette initiative de « Dambé Ton » qui va, selon lui, dans le même sens que la politique du ministère de la refondation de l’Etat, une première dans l’histoire de la composition gouvernementale au Mali.



Aux dires du DR, si le « Dambé » lance aujourd’hui un appel, c’est tous les maliens qui répondront », par conséquent, il a encouragé les acteurs de ce mouvement à aller au bout de leur mission afin construire enfin une nation conforme à la vie et aux réalités de la population. « Le nouvel Etat qu’on va mettre en place sera sans nul doute construit sur la base du Damabé » a-t-il précisé avant d’inviter les maliens ne plus accepter que des opportunistes détournent le pays de ces valeurs. « Cette opportunité est une occasion unique de faire enfin du Mali ce qu’on veut qu’il soit pour toujours », a-t-il laissé entendre.



Pour parvenir à cet objectif, M. Coulibaly prévoit le lancement de Dambé Ton à Ségou, dans les jours à venir en présence des représentants de toutes les régions du Mali qui permettra de préparer la sortie dans toutes les régions.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS