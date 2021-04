Ligue de Bamako/D2 : La troisième journée programmée - abamako.com

Ligue de Bamako/D2 : La troisième journée programmée
Publié le lundi 26 avril 2021 | le sursaut

La ligue du district de Bamako a publié la désignation des matches du championnat de deuxième division le vendredi 24 avril 2021. Sous la signature du secrétaire général adjoint, Ibrahim Maïga, les matchs sont programmés pour ce lundi 26 avril jusqu’au jeudi 29 avril 2021.



Au programme de ce lundi 26 avril 2021, le GUIDARS FC sera face au FC MANSA à partir 17h00. La rencontre sera officiée par Harouna Coulibaly comme arbitre central. Il sera assisté par Sidi M Camara et Vamara Sanogo respectivement 1er et 2ème arbitres assistants et Kambon Dansogo.



Juste après cette rencontre, le FC Diarra va se mesurer à l’AS Commune 6. Les arbitres de ce deuxième match à 19h00 sont : Boubacar Sidibé au rond-point central, Harouna Dembélé 1er assistant, Issa Tangara 2ème assistant et l’arbitre réserve est Adama K Kéita.



Le mardi 27 avril 2021 à 17h00, le Centre Salif KEITA SCK et l’AS Pays Bas vont s’affronter sous la vigilance d’Abdoulaye Mounkoro comme arbitre principal, accompagné de Sékouba Sangaré, Abdoulaye Guindo et Sékou I Traoré.



A 19h00, le représentant de la commune 5, le Binga FC va jouer contre celui de la commune 6 LAKIKA FC. Adama Diarra, Samba Diarra, Alassane Ballo et Alavi Koné seront les arbitres de cette rencontre.



Moussa Kolomba Diarra, Amadou Diakité, Abdoulaye Sangaré et Minimba Camara sont les arbitres de la première rencontre qui va opposer le FC Gaoussou à ALOB le mercredi 28 avril 2021.



Juste après, l’ASB et KAGT se retrouvent sous la direction d’Abdoulaye Diarra comme arbitre central et Drissa Traoré 1er assistant, Cheick O. Touré 2ème assistant et Moussa Diakité comme 4ème arbitre.



Suite et fin de cette 3ème journée le jeudi 29 avril 2021, avec deux rencontres également. AZI FC vs AFRICA FOOT à 17h00 avec Moctar Diaby comme arbitre principal, Sékou Timbiné 1er assistant, Boubacar Diarassouba 2ème assistant et Famakan Diabaté arbitre réserve.



Le choc de cette journée va se disputer entre les jeunes de l’Afrique football d’Elite et celui de DERBY FC à partir de 19h00. Les arbitres de ce match sont Youssouf Camara, Kassim Diakité, Adama Togola et Drissa Dembélé.



Il est important de signaler que toutes les rencontres de cette 3ème journée du championnat de deuxième division de la ligue de Bamako vont se jouer au stade Mamadou Konaté.



Djélika Guindo