Décès du président tchadien Maréchal Idriss Déby Itno : Une disparition amèrement ressentie par les Maliens - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Décès du président tchadien Maréchal Idriss Déby Itno : Une disparition amèrement ressentie par les Maliens Publié le lundi 26 avril 2021 | Le Pays

Tweet

Le mardi 20 Avril a marqué le jour du décès du président du Tchad, le Maréchal Idriss Déby Itno des suites des blessures reçues au front en défendant l’intégrité de son territoire contre les rebelles du Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad ‘’FACT’’. Cette information de l’assassinat du Marchal du Tchad a surpris et choqué plus d’un à travers le monde, le continent africain et plus particulièrement au Mali, car l’homme était connu pour être un vrai allié de notre pays dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, de l’annonce de cette mauvaise nouvelle, à l’observation du deuil national de trois jours décrété par les autorités publiques jusqu’à la cérémonie funéraire de ce grand homme, retransmise en direct sur plusieurs chaines de TV, la consternation était totale chez les Maliens. C’est pourquoi les messages d’hommage et de reconnaissance à travers les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et autres n’ont pas faibli. Les Maliens ont été sérieusement affectés.



Le président tchadien Maréchal Idriss Déby Itno est décédé le mardi 20 avril dernier des suites des blessures survenues lors d’un combat contre les rebelles FACT sur son territoire. Agé de 68 ans et fraichement réélu pour un 6ème mandat d’après les résultats provisoires de l’élection présidentielle datant du 19 Avril dernier, Maréchal Déby était connu et reconnu comme un vrai ami de notre pays, surtout sur le champ de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme, et également comme un fervent partisan de la paix et de la sécurité au sahel.



Ces qualités positives de cet homme d’Etat ont été reconnues à leur juste valeur par les Maliens.



En premier lieu l’Etat malien, qui a exprimé ses compassions au peuple tchadien en décrétant trois jours de deuil national, notamment du mercredi 21 au vendredi 23 Avril 2021. Aussi, le président de la Transition, à la tête d’une importante délégation a assisté à la cérémonie funéraire du regretté président tchadien à N’Djamena le vendredi 23 Avril dernier.



Dans la même veine de compassion et de solidarité, le peuple malien n’est resté en marge. Dans toutes les causeries, sur les différents forums d’échanges et à travers les medias, l’expression de la douleur des Maliens était générale.



Certains internautes maliens à travers des témoignages, récits de versets coraniques et publications d’images de l’illustre disparu ont bien rendu hommage au Marechal du Tchad. Comme ce fut le cas pour cet internaute du nom de Bassirou Traoré, qui s’est exprimé en ces termes : « Nous avons perdu un partenaire de stabilité par excellence le plus sincère avec notre pays en la personne du Maréchal Idriss Déby Itno. Citoyens des pays du Sahel et de l’Afrique, unissons-nous pour combattre le diable. Dors en paix Déby, le Mali ne t’oubliera jamais »a-t-il attesté.



En plus de ce témoignage, un autre internaute du pseudo ‘’Champi le Créateur a été plus concis : « Mes sincères condoléances à la population tchadienne suite à la disparition de l’icône africaine Maréchal Idriss Déby Itno président de la République du Tchad ».



De la même lancée, ‘’Bah El Presi Thiernis’’ déclare ceci : « Un vrai Baliku tire sa révérence sur le champ de l’honneur. T’as vécu, t’as marqué l’histoire à jamais grand homme. Mes sincères condoléances à ta famille, au peuple tchadien et à l’ensemble des peuples d’Afrique. Dors en paix Maréchal Idriss Déby Itno. Dors en paix le véritable Baliku. Merci d’avoir sauvé le Mali en 2012. Merci pour tout. Qu’Allah azawajal t’accueille dans le Janatoun firdaws….. ».



«Au moment que le président Maréchal Idriss Déby était sur le champ de bataille pour affronter les ennemis, nos colonels et généraux refusent d’aller au front. Dors en paix Idriss »a écrit sur son mur Facebook, Arouna Togola. A son tour, Salihina Sidibé rédige : « Mort pour la Patrie avec honneur et dignité. Rip le Maréchal du Tchad ! Qu’allons-nous faire au Mali avec cet assassinat perpétré par la France et leurs alliés rebelles ».



Ainsi, le Maréchal Déby Itno est tombé l’arme à la main. Dormez en paix soldat !



Par Mariam SISSOKO