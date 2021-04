Attaque de Kafojiginew de Kléla: 59 millions emportés par les bandits - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Attaque de Kafojiginew de Kléla: 59 millions emportés par les bandits Publié le lundi 26 avril 2021 | Le 22 Septembre

© Autre presse par DR

Des billets de banque

Tweet

L’insécurité gagne du terrain dans la région de Sikasso. Après avoir fermé plusieurs écoles privant des centaines d’enfants de la région de Sikasso d’études, les terroristes s’attaquent désormais aux infrastructures économiques et administratives de la région.

C’est ainsi que lourdement armés, ils ont attaqué le vendredi passé, vers 5 h du matin, le siège de la Caisse d’épargne de Kafojiginew de l’arrondissement de Kléla.







Arrivés sur des motos, ils ont commencé à tirer dans tous les sens. Les gardes qui assurent la sécurité de la caisse ont riposté. Ce qui n’a malheureusement, pas empêché les bandits d’avoir accès à la caisse. Selon nos sources, ils ont en emporté une somme importante.



Le bilan de l’attaque est lourd : 4 blessés dont 2 graves et un mort sur place et 59 millions emportés par les bandits.



Il est temps que les autorités songent réellement à sécuriser les population de Sikasso, une région qui est le poumon économique du Mali. Les terroristes auraient été signalés depuis un mois dans la région de Sikasso, mais les autorités ne font rien pour les contrer.



Seydou Diamoutené